全家便利商店、蝦皮購物中元節推「宮廟幫拜、雲端普渡」
防疫期間應避免群聚、保持社交距離，為了讓大眾在中元普渡時減少人擠人的風險，全家便利商店、蝦皮購物都推出「宮廟幫拜」服務，可直接線上購買後直送合作的指定宮廟進行普渡，也不必擔心不懂祭拜流程、拜錯貢品、誤觸禁忌等問題。
全家便利商店首度推出2款「宮廟幫拜」服務方案，購買流程皆透過FamiPort事務機系統選購。即日起至8月23日可選購由餅乾、零食、醬油、米粉等日常必需品所組成的「鎮瀾宮慶贊中元澎派組」，除了整組獲得媽祖保佑之外，另附上象徵交通安全的皮製御守保平安，可選擇將商品捐贈給弱勢團體（售價1,000元）或是宅配到府（售價1,250元）；另有村里平安箱中元普渡加碼的「北港武德宮幫拜服務」，即日起至8月25日可購買售價500元的村里平安箱、並於FamiPort事務機系統註明額外委由北港武德宮代為普渡。
蝦皮購物請來天后助陣，可以直接在蝦皮購物選擇商品直送鹿港天后宮，以消費者的名義進行普渡，並將拜過的供品捐給2家扶助長輩、社區關懷的慈善團體；另與鹿港天后宮聯手推出線上點光明燈活動，8月19日前可用1元蝦幣兌換光明燈抽獎資格，換越多中獎機率越大，9月2日中元節當天還將透過蝦皮直播進行聯合普渡，消費者除了可以遠端參與普渡盛會之外，在直播過程中也將抽獎贈送光明燈。
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