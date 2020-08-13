情人節放閃 星宇「我愛你、你愛我」雙包機明開賣

七夕情人節即將在25日登場，看準情人節商機，星宇航空將於22日再推出「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，雙航班JX8025、JX8520接力起飛，兩班班機分別取「你愛我」及「我愛你」的諧音，另外還設計限量情人雅座套票，要帶旅客在七夕前夕的週末展開一場浪漫的空中約會。

星宇航空表示， JX8025上午11點起飛，JX8520下午4點半起飛，雙班機自桃園機場起飛，向南往菲律賓方向飛行，至東沙群島折返，飛行高度介於8000至1萬5000呎之間，預計明天(14日)下午1點開賣，有興趣民眾可至KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網等網站購買。

星宇航空表示「比翼雙飛」經濟艙飛行體驗價含稅價5520元，另外還推出限量情人雅座套票，雙航班商務艙各釋出4組雙人套票，經濟艙則特地將部分原為一排3人的座位安排成雙人情人雅座，讓情侶們能沈浸在只屬於兩人的空中浪漫時光。

星宇航空說，除了七夕的應景安排，JX8025及JX8520的所有旅客都可在當日獲得精美的搭機紀念證書及禮品組，航程中全艙等皆可觀賞空中電影院，商務艙備有三款餐點供選擇，包含米其林一星「Longtail」亞洲當代料理，經濟艙則為「胡同燒肉」醬燒豬五花丼。旅客預購及在航班上購買免稅品，皆可享有不限件數75折優惠（菸品及部分商品除外）。