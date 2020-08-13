向青春道別！「全球最後一間百視達」4美元住一晚

還記得百視達嗎？Airbnb宣布攜手全球最後一間百視達（BLOCKBUSTER®）推出「夜宿計畫」，將百視達門市轉換為期間限定的Airbnb房源，並為電影迷打造專屬的90年代復古套房。門市經理將帶領入住的旅客穿越時光，回憶時代的同時，還能享受不間斷的電影馬拉松派對。

百視達於1997年進軍台灣，巔峰時期全台共有134家門市，會員數高達330萬人，承載著許多台灣人集體的回憶。然而，隨著影音串流平台的崛起，結束所有直營門市，讓許多網友紛紛大嘆「時代的眼淚」。

全球最後一間百視達位於美國奧勒岡州（Oregon），吸引不少電影愛好者慕名朝聖，亦是許多知名電影爭相拍攝的景點。門市經理Sandi Harding特別與Airbnb攜手，將門市轉為期間限定的Airbnb住宿房源，陪伴電影迷度過難忘的夜晚。

美國太平洋時間8月17日下午1點開始，民眾即可以於Airbnb預訂9月18~20日的「夜宿百視達計畫」，只要花費租借一部電影的3.99美元，再加1分錢，就可以4美元（不到新台幣120元）的破盤價預訂其中一晚的住宿，並進行無限的電影馬拉松，一起向回憶道別。