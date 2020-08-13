食家藏「頤宮X食憶」限量500客 3天完售！追加百客快搶

連兩年摘米其林三星的君品酒店頤宮中餐廳，8月17日至8月21日邀請私廚「食憶by SUi」客座，由食憶7位樂齡主廚與頤宮中餐廳聯手設計充滿家鄉回憶的美饌套餐，午餐每位3,880+10%元起，晚餐4,880+10%元起，原定限量500客、3天就完售，今起緊急加開100客，君品酒店副總經理陳冠雅表示，7、8月餐飲已回復去年同期水準。

過去習以為常的家常菜，離家之後總是倍覺思念；頤宮與食憶聯手的「食家藏．憶難忘」正是要呈現主廚們記憶裡「家的味道」及經典家常菜。像是來自山東戴爸爸的山東燒雞，雞腿經繁複工序，並淋上特調比例的醬汁，酸、香、辣共存；邢大姊跟婆婆學來的油燜筍，使用獨門醬汁將桂竹筍燜煮至入味，滋味鮮甜；林大哥帶來懷舊豬皮凍，是一道過去物資不充裕時，利用剩餘食材做出的經典涼菜，豬皮經過繁複工法燉煮後冰鎮，口感彈牙不膩；Jully姊則是重現記憶中的酸菜魚。

此外，頤宮也首度發表「片皮陽江黃鬃鵝」，選用最適宜燒烤的四大名鵝之一「黃鬃鵝」，重達3.5公斤油脂豐富的母鵝與香料醃漬，再經掛爐燒烤，肉質細膩油滑、皮脆汁美。

記者會發表當日，素人主廚們頻頻問「我的菜真的可以進三星廚房嗎？」高齡95歲的劉爺爺也分享他的冰糖醬鴨，劈頭就說「這完全是騙人的」，他說，「當時想學做菜，朋友建議要出奇制勝，這道菜光聽名字就嚇人，於是學了起來」，台下哄堂大笑。

「食憶」是私廚餐廳，也是共享經濟的新嘗試，每周推出5個場次的家常菜，目前主廚人數近30人，年齡介於55~65歲之間，每餐由3位長輩共廚，提供約40人的餐點，每人餐費約900元。