42歲河智苑3招凍齡秘訣 一日3顆檸檬讓臉不鬆垮

南韓票選2020年最美女演員入榜的河智苑，日前登上了Navar的網路熱搜，原來是42歲的河智苑在節目「深夜正式演藝」中，分享自己的保養攻略，引發了大量的迴響，保養有方的河智苑從25歲出道至今，顏值依然在美麗的巔峰，快來看看河智苑的保養攻略。

乳液加上萬用膏「加強保濕、修護」

偏乾天氣的南韓，肌膚如果不時常的補充水分，就會出現許多小問題，如脫屑、乾紋。河智苑會在擦上乳液時，加入綠豆大小量的「萬用膏」，混合均勻後，輕輕壓在臉上，加強臉部的保濕及修護。這樣一來，萬用膏與乳液的油膩度都相對降低了，讓肌膚的鎖水時間變長，同時也能讓肌膚維持著澎潤光澤感。

過冷水「緊縮毛孔」

這緊縮毛孔的秘方是來自於河智苑的親姐姐所傳授，每次在洗澡後的河智苑，會使用精油類型的磨砂產品，幫全身去角質，不直接沖洗掉，就直接去泡澡，讓精油的養分能瞬間滲透到肌膚底層。泡完澡後，會立即沖冷水，這樣皮膚就會立即收縮毛孔，讓肌膚變得更緊實有彈性。

一日3顆檸檬「讓臉部不鬆垮」