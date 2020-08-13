這個縣市買氣威 日本時尚內衣前進指標百貨開快閃店
根據日本時尚內衣品牌PEACH JOHN的官網調查發現，全台購買該品牌內衣人次最多的縣市在新北市，因此決定在除了官網及台北、台中兩家實體門市外，今夏前進新北市指標百貨公司-Mega City板橋大遠百B1開設「PEACH JOHN期間限定展示店」，活動自即日起至8月19日。現場除了展售2020上半年度熱銷TOP 10明星商品及提供試穿體驗外，還推出許多獨家限定活動。
此外，為搶攻七夕情人節商機，PEACH JOHN也推薦入榜TOP 10，且榮獲的兩款戰袍，訴求約會不費力，就能輕鬆展現好身材。
包括「Nice Body完美比例托高軟鋼圈內衣」，內藏的襯墊厚度隨下胸＆罩杯尺寸適度調整，可呈現高挺的胸部線條，讓苗條身形和豐滿身形都能擁有接近「胸圍與腰圍厚度比例達1.5 : 1」的維納斯比例。另一款則是「SMART顯瘦簡約蕾絲內衣」，是許多日本女性朋友覺得顯瘦的修身神器。
「PEACH JOHN期間限定展示店」除開放試穿體驗外，活動期間每天11:30至20:30還設置蜜桃主題任務，消費者只要將PEACH JOHN TAIWAN LINE@官方帳號加為好友，或在活動現場拍照打卡上傳社群，完成即可免費玩蜜桃扭蛋機抽獎乙次。每日將有一位幸運蜜桃粉能獲得PEACH JOHN冠軍商品「平口不走光無肩帶內衣」乙件，且享免運直送到家。此外，還有PJ黑白條購物手提袋、幸運折價券$50、蜜桃涼扇等多樣限量好禮。
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