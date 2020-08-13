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小孩子才做選擇！潛水表的勝負其實不在深度

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
海水藍色表面、搭配同色橡膠表帶的DOXA Aquamarine SUB 300潛水腕表，以「色」奪人。圖 / DOXA提供。
海水藍色表面、搭配同色橡膠表帶的DOXA Aquamarine SUB 300潛水腕表，以「色」奪人。圖 / DOXA提供。

不管一年四季，具有優秀防水性能的潛水表，一年四季都能配戴。但一旦到了夏天、海邊，充滿顏色的高張能量，突然就讓潛水表變得熱門。100米、200米、300米，逐漸突破限制。但可曾想過：多數人的自由潛水（Free Diving），可不會到水下100米的深度啊！重點來了：其實夏天熱門的潛水表，真正的勝負關鍵未必在防水深度，重點可能在顏色！

畢竟是夏天，多數人把手表當成和短褲、T恤、襯衫搭配的隨身配件，高彩成色的橡膠表帶和表面，展示了夏季活力、也展示個人的色彩偏好。中價位運動腕表品牌DOXA近期推出SUB 300精鋼潛水腕表，並且一次帶來橘、黑、銀、海軍藍、黃色、海水藍等七種顏色，酒桶型的精鋼表殼，並有300米防水性、機芯還通過瑞士天文台認證，每一色都讓人很想收。

美度（MIDO）則反其道而行，上個月新款的海洋之星腕表，有一只黑殼、黑面、黑色膠帶的全黑款式，表殼經DLC「黑化」處理，但大秒針的前緣、表面的Ocean Star字樣則換上了MIDO的品牌橘色，捨棄一切色彩，成為另一種純色表現；伊度（EDOX）則有一枚魔幻海豚「Mecano」鏤空腕表，將表面半鏤空，搭配玫瑰金的時標、表圈、表殼，金光閃閃，防水性能也達200米，街上走跳、水下嬉戲？安啦！

採用玫瑰金PVD處理的Edox Mecano潛水表，半鏤空的機芯，像在水下的清涼透視感。圖 / EDOX提供。
採用玫瑰金PVD處理的Edox Mecano潛水表，半鏤空的機芯，像在水下的清涼透視感。圖 / EDOX提供。
DOXA推出SUB 300精鋼潛水表，一次六種顏色齊發，讓人每一色都太想收。圖 / DOXA提供。
DOXA推出SUB 300精鋼潛水表，一次六種顏色齊發，讓人每一色都太想收。圖 / DOXA提供。
EDOX，Mecano魔幻海豚潛水表，玫瑰金PVD，43毫米，時間顯示，防水200米，58,600元。圖 / EDOX處理。
EDOX，Mecano魔幻海豚潛水表，玫瑰金PVD，43毫米，時間顯示，防水200米，58,600元。圖 / EDOX處理。
MIDO，Ocean Star Chronograph海洋之星計時碼表，75,500元。圖 / MIDO提供。
MIDO，Ocean Star Chronograph海洋之星計時碼表，75,500元。圖 / MIDO提供。

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