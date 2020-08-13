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「世界最佳黑巧克力」福灣隱藏版 限量1千片七夕快閃

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
福灣七夕限定「玫瑰荔枝東方美人巧克力」。圖／福灣巧克力提供
福灣七夕限定「玫瑰荔枝東方美人巧克力」。圖／福灣巧克力提供

去年福灣巧克力以「台灣一號屏東黑巧克力 62%」一舉打敗來自秘魯、美國、歐洲巧克力品牌，勇奪世界巧克力大賽ICA全球總決賽「世界最佳黑巧克力」大獎，成為話題；其中，拿下「調味黑巧克力」銅牌的「玫瑰荔枝東方美人」，一直是創辦人許華仁的最愛，今年七夕情人節，他將這款東西滋味碰撞的巧克力，換上新包裝，限量1000片快閃上市，售價420元，即起於台北與屏東門市、官網同步販售。

福灣巧克力創辦人許華仁自2017年起參與全球巧克力賽事，每年創作超過20款新品參賽，當中也有不少尚未進入量產的「隱藏版」巧克力。今年七夕情人節推出的「玫瑰荔枝東方美人」就是其一，口味融會東、西方不同的優雅，並以全新色彩帶來浪漫氣息。

「東方美人茶」帶有討喜的蜜香，同時有芒果、水蜜桃、荔枝等甜香以及玫瑰的沁脾芬芳，因風味獨特，要將其融入巧克力並達到平衡的難度極高。為此，許華仁嘗試了超過5款東方美人茶，想找出花果香突出、澀味低的茶款，最後決定提高玫瑰粉與可可脂的使用比例，讓天然的花香帶動東方美人茶的風味。這款「玫瑰荔枝東方美人」巧克力入口後，隨著口腔溫度慢慢融化的可可脂，會緩緩帶出迷人的花果香氣，茶韻細緻綿長。

巧克力 可可

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