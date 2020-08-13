念經也能當直播主！17LIVE全民主播造夢學院創斜槓人生
當新一代「我的志願」已經變成直播主、YouTuber，單靠顏值吸引粉絲已經不夠，新型態的直播平台紛紛加入更多娛樂化元素，成為可展現多樣化個人才藝的新型態社群溝通管道。
17LIVE成立5年以來已拓展至台灣、日本、香港、馬來西亞、印度、杜拜、美國多個市場，目前全球註冊人數已超過5,000萬用戶，在居家避疫期間更持續發揮社群互動的娛樂功能。17LIVE近年全力培養多元主播，期許讓平台內容層次更豐富及多樣化，不只有眾多高顏值的直播主，還有各種音樂才藝表演、cosplay動漫角色扮演，甚至有和尚念經等多元化的個人社群頻道演出型態，透過共同的興趣共鳴，讓平台上的直播主可以從房間與全世界互動。
17LIVE今首開業界先河，於總部大樓舉辦首場「全民主播造夢學院招募說明會」，除了有17LIVE主管親自解密培育直播主的訣竅，更有專業講師作家謝哲青、斜槓教練洪雪珍分享創造多元收入的方法，以及4位百萬人氣直播主現場分享透過直播找到第二人生的歷程；現場還有17LIVE的專業經紀團隊為現場聽眾進行一對一的諮詢，並開放17LIVE專屬直播間提供給現場參加者體驗當一日直播主。
17LIVE表示，之後還會不定期舉辦招募說明會，也可能也會與其他品牌異業合作一同舉辦，詳細活動內容會公布在17LIVE Facebook官方粉絲團。
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