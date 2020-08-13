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3天快閃！百富威士忌故事BAR 期間限定開張

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭父子大中華區董事總經理 周學文，分享百富故事系列與威士忌書BAR的創作概念。圖／格蘭父子提供
格蘭父子大中華區董事總經理 周學文，分享百富故事系列與威士忌書BAR的創作概念。圖／格蘭父子提供

全台唯一的「百富威士忌故事BAR」於8月14至16日，在蔦屋書店信義店，以前後3天的時間，期間限定開張，開放民眾參觀體驗。

「百富威士忌故事BAR」以「百富故事系列」酒款故事為創作靈感，將威士忌品味巧妙融入書店的閱讀氛圍，透過說故事的方式，以意想不到的型態出現在大眾面前。

由格林文化發行人郝廣才擔任說書人，為百富故事系列酒款選書，以一個故事、佐一口威士忌；百富同時邀請Draft Land主理人鄒斯傑（Angus）擔任王牌調酒師，提供獨創百富故事系列特調飲品；此外，更聯手Gēn Creative餐廳旅美主廚劉世揚（Eric），為百富威士忌故事BAR的開幕，設計一系列創意料理

民眾在現場不僅可以體驗以百富故事系列3支酒款為主題，所打造的「百富有聲書櫃」，聆聽說書人郝廣才與百富品牌大使Daniel，娓娓道出每個獨特的故事篇章，還能喝到Angus以百富故事系列酒款故事，包括以12年糖心橡木的「碰撞」與14年泥煤週的「意外」為靈感，所創作兩款限量特調。參觀民眾不但在現場可以體驗試飲，還可付費搶先品飲百富故事系列新上市的「19年石楠蜜香單一麥芽威士忌」。

蔦屋書店信義店也推出限時回饋，於8月14日起至8月31日期間，只要於信義門市消費滿1,000元，即可兌換百富故事系列12年糖心橡木或14年泥煤週單一麥芽威士忌單杯純飲（每日限量10名）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭父子大中華區董事總經理周學文，與百富台灣區品牌大使 沈宇軒，共同揭開百富故事系列全新篇章。圖／格蘭父子提供
格蘭父子大中華區董事總經理周學文，與百富台灣區品牌大使 沈宇軒，共同揭開百富故事系列全新篇章。圖／格蘭父子提供
格蘭父子大中華區董事總經理 周學文、百富台灣區品牌大使沈宇軒、Gēn Creative餐廳主廚劉世揚、格林文化發行人郝廣才、Draft Land主理人鄒斯傑與主持人蔡詩萍，出席百富威士忌書吧開幕發表會。圖／格蘭父子提供
格蘭父子大中華區董事總經理 周學文、百富台灣區品牌大使沈宇軒、Gēn Creative餐廳主廚劉世揚、格林文化發行人郝廣才、Draft Land主理人鄒斯傑與主持人蔡詩萍，出席百富威士忌書吧開幕發表會。圖／格蘭父子提供
百富故事系列全新篇章「19年石楠蜜香單一麥芽威士忌」正式上市。圖／格蘭父子提供
百富故事系列全新篇章「19年石楠蜜香單一麥芽威士忌」正式上市。圖／格蘭父子提供

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