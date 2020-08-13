快訊

共軍宣稱南北兩端操演 國防部：有能力捍衛國家主權

確定了！韓國瑜選前之夜將為李眉蓁站台

2杯2元！康青龍2款「紅心芭樂」新飲品 夢幻又消暑

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
康青龍推出「胭粉紅心芭樂梅」和「胭粉紅心芭檸冰茶」，每杯65元。圖／康青龍提供
康青龍推出「胭粉紅心芭樂梅」和「胭粉紅心芭檸冰茶」，每杯65元。圖／康青龍提供

炎熱的天氣中，「大苑子」、「康青龍」各自以黑葉荔枝、紅心芭樂為主題，推出極具視覺效果的打卡系水果飲品。大苑子的「荔枝玫瑰」，以台灣在地的黑葉荔枝與食用玫瑰花調製，全台限量10萬杯。康青龍的「胭粉紅心芭樂梅」和「胭粉紅心芭檸冰茶」，則是以紅心芭樂搭配茶凍、脆梅或檸檬汁，交織出酸甜的清爽滋味，情人節還可享「2杯2元」的限量優惠價。

大苑子本次所推出的「荔枝玫瑰」，特別選用台中太平的「黑葉荔枝」作為主角。相較於玉荷包，黑葉荔枝是台灣荔枝栽培面積最多的品種，果肉飽滿多汁、香味濃郁，具有濃濃的古早荔枝味。大苑子使用特殊技術將黑葉荔枝的風味封存，並且搭配屏東大花農場的台灣新鮮玫瑰花，強化口感豐富度，並增添玫瑰香氣。不僅飲品保留有荔枝果肉，上層也有新鮮可食用的玫瑰花瓣，整體交織出浪漫的粉絲漸層。「荔枝玫瑰」自8月17日起推出，中杯價95元，全台限量10萬杯。

康青龍所推出的「胭粉紅心芭樂梅」和「胭粉紅心芭檸冰茶」，基底乃是選用在地的彩虹芭樂、胭脂芭樂混搭，熬煮成果醬後再調製而成，在酸度與甜感之間達到平衡，並且都添入紅心芭樂果肉，以及特製的「金宣茶茶凍」增添茶香。其中「胭粉紅心芭樂梅」另加入台南梅嶺脆梅，增添飲品的酸甜滋味，每杯65元。至於「胭粉紅心芭檸冰茶」中，則是添加檸檬汁，讓紅心芭樂的清甜與檸檬的酸香相互映襯，每杯65元。業者也建議兩款都可直接品嚐無糖風味，直接感受紅心芭樂的滋味。

為迎接七夕，康青龍永康旗艦店也於8月21日推出情人節限定優惠，穿著粉紅色衣服或是粉色配飾，即可2元購買「胭粉紅心芭樂梅」和「胭粉紅心芭檸冰茶」的組合，限量共100組。即日於全台指定門市，還推出「胭紫幻色杯」，可隨著冷飲溫度變化顏色，越冰越紫，售價49元。

大苑子新推出的「荔枝玫瑰」，每杯95元，限量10萬杯。圖／大苑子提供
大苑子新推出的「荔枝玫瑰」，每杯95元，限量10萬杯。圖／大苑子提供

手搖飲料

延伸閱讀

員山鄉紅心芭樂上市 果肉深紅最好吃

突破疫情困境 荔枝芒果今夏外銷創新高

喝到「整顆荔枝」！一芳「黑葉荔枝水果茶」7/31開賣

511歲…福建荔枝王 可嘗明朝味兒

相關新聞

小孩子才做選擇！潛水表的勝負其實不在深度

不管一年四季，具有優秀防水性能的潛水表，一年四季都能配戴。但一旦到了夏天、海邊，充滿顏色的高張能量，突然就讓潛水表變得熱...

「世界最佳黑巧克力」福灣隱藏版 限量1千片七夕快閃

去年福灣巧克力以「台灣一號屏東黑巧克力 62%」一舉打敗來自秘魯、美國、歐洲巧克力品牌，勇奪世界巧克力大賽ICA全球總決...

念經也能當直播主！17LIVE全民主播造夢學院創斜槓人生

當新一代「我的志願」已經變成直播主、YouTuber，單靠顏值吸引粉絲已經不夠，新型態的直播平台紛紛加入更多娛樂化元素，...

2杯2元！康青龍2款「紅心芭樂」新飲品 夢幻又消暑

炎熱的天氣中，「大苑子」、「康青龍」各自以黑葉荔枝、紅心芭樂為主題，推出極具視覺效果的打卡系水果飲品。大苑子的「荔枝玫瑰...

adidas Ultraboost城市跑鞋回歸 台北款全白配色好氣質更百搭

以城市特色為創作靈感的adidas Ultraboost City Pack系列跑鞋，本季推出全新台北款，首次採用全白鞋...

IKEA 2021千項新品登場 逾百項商品價格創新低6折起

每到8月就是IKEA發表年度新品的季節，IKEA 2021年度型錄新登場，推出近千項新品，今年還有超過百項商品再創新低價...

要排隊拿號碼牌！屈臣氏指定門市8/14限量開賣「潮橘、月河藍色中衛口罩組合」

防堵新冠肺炎疫情再起，通路業者積極補貨口罩，屈臣氏門市將於8月14日起陸續限量開賣多款醫療級口罩，包含買氣超旺的特殊色中...

這顏色太美！萊爾富8月19日開賣1萬5千盒「淡橙橘」醫療口罩

每次開賣都被秒殺的萊爾富炫彩口罩又來了！萊爾富今年7月於Life-ET機台自創企業版口罩預購系統開放預購台灣製造LAIT...

泡泡、煙霧、噴香水！福奶茶5款「愛情奶茶」浪漫十足

以經典調酒概念為基礎的「福奶茶」，本季再度以精選茶款、食材，以調酒的手法揉捻合一，再配上款款不同的創意器皿與充滿儀式感的...

草藥調理夯！雪花秀面膜四物帖 4款配方補充肌膚養分

近期氣候不穩定，時而爆熱，又有暴雨，加上環境污染，讓女性的肌膚得要好好調理，該如何徹底針對肌膚問題進行修補呢？韓系保養品...

MONCLER x MATE.BIKE雪地極限電單車 超級無敵帥

MONCLER Genius（天才計劃）系列原是與當代具有鮮明特質、藝術氣質的服裝設計師合作，打造時裝，近期將觸角伸到運...

武陵農場也賣冰 推獨家冰品「黃、綠、紅」冰淇淋

夏天吃冰人口多，武陵農場也推出冰品大賞，「黃、綠、紅」系列冰淇淋，，以獨家特殊口味製做，用顏色區分獨特口味。

熱門新聞

帶著小孩、自備椅子排隊…美廉社口罩8分鐘賣光5萬盒

美廉社口罩賣到當機！5分鐘完售 能否買到全靠「店員拚手速」

3族群抽60萬份 藝fun券又來了

仿冒MIT口罩追追追！經濟部抓到假冒品皆來自蝦皮購物

小心買到假口罩！ 3招自保 認明「通關密碼」

《米其林2020》台北7家新入選必比登 評審員必吃推薦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。