2杯2元！康青龍2款「紅心芭樂」新飲品 夢幻又消暑

炎熱的天氣中，「大苑子」、「康青龍」各自以黑葉荔枝、紅心芭樂為主題，推出極具視覺效果的打卡系水果飲品。大苑子的「荔枝玫瑰」，以台灣在地的黑葉荔枝與食用玫瑰花調製，全台限量10萬杯。康青龍的「胭粉紅心芭樂梅」和「胭粉紅心芭檸冰茶」，則是以紅心芭樂搭配茶凍、脆梅或檸檬汁，交織出酸甜的清爽滋味，情人節還可享「2杯2元」的限量優惠價。

大苑子本次所推出的「荔枝玫瑰」，特別選用台中太平的「黑葉荔枝」作為主角。相較於玉荷包，黑葉荔枝是台灣荔枝栽培面積最多的品種，果肉飽滿多汁、香味濃郁，具有濃濃的古早荔枝味。大苑子使用特殊技術將黑葉荔枝的風味封存，並且搭配屏東大花農場的台灣新鮮玫瑰花，強化口感豐富度，並增添玫瑰香氣。不僅飲品保留有荔枝果肉，上層也有新鮮可食用的玫瑰花瓣，整體交織出浪漫的粉絲漸層。「荔枝玫瑰」自8月17日起推出，中杯價95元，全台限量10萬杯。

康青龍所推出的「胭粉紅心芭樂梅」和「胭粉紅心芭檸冰茶」，基底乃是選用在地的彩虹芭樂、胭脂芭樂混搭，熬煮成果醬後再調製而成，在酸度與甜感之間達到平衡，並且都添入紅心芭樂果肉，以及特製的「金宣茶茶凍」增添茶香。其中「胭粉紅心芭樂梅」另加入台南梅嶺脆梅，增添飲品的酸甜滋味，每杯65元。至於「胭粉紅心芭檸冰茶」中，則是添加檸檬汁，讓紅心芭樂的清甜與檸檬的酸香相互映襯，每杯65元。業者也建議兩款都可直接品嚐無糖風味，直接感受紅心芭樂的滋味。