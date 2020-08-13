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皇室控必收！ 英國女王白金漢宮琴酒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
傳聞英國女王伊麗莎白二世，也是琴酒愛好者。圖／皇家收藏信託提供
傳聞英國女王伊麗莎白二世，也是琴酒愛好者。圖／皇家收藏信託提供

天下「皇室控」又有新的搜集目標了！英國女王伊麗莎白二世透過旗下慈善機構皇家收藏信託（Royal Collection Trust），推出白金漢宮琴酒（Buckingham Palace Gin），酒精濃度42%，售價40英鎊，約合新台幣1550元，不過目前只限英國境內發售。

這款琴酒採用12種植物草藥，原料都來自於白金漢宮花園的私人花園中，包括檸檬馬鞭草、山楂漿果、月桂葉和桑葉等，帶有豐富柑橘跟草本類植物香氣，讓人彷彿置身白金漢宮花園裡。

皇家收藏信託也在官網提出建議的夏日飲用方法：「把適量的琴酒倒進裝滿冰塊的杯子裡，然後再加上一片檸檬裝飾。」

這款琴酒的所有營收，都歸皇家收藏信託所有。該機構成立於1993年，在英國查爾斯王子的主持下，管理英國皇家的藝術品收藏。

皇家收藏信託的收藏內容，包括繪畫、瓷器、家具、手稿、書籍…等，幾乎無所不包，藏品的時間跨度大約有500年。大部分收藏品都深藏在白金漢宮，或是溫莎城堡、巴爾默勒爾城堡等處。展品不時也會出租給世界各國的其他博物館，進行特定主題展覽。2019年時其藏品也曾經來到台灣，展出12幅達文西知名創作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這款琴酒所使用的原料，都來自於白金漢宮花園的私人花園。圖／皇家收藏信託提供
這款琴酒所使用的原料，都來自於白金漢宮花園的私人花園。圖／皇家收藏信託提供
透明的淺藍色玻璃包裝，清新可人。背標有白金漢宮圖樣。圖／皇家收藏信託提供
透明的淺藍色玻璃包裝，清新可人。背標有白金漢宮圖樣。圖／皇家收藏信託提供
把適量的琴酒倒進裝滿冰塊的杯子裡，就是理想的夏日飲法。圖／摘自insider.com
把適量的琴酒倒進裝滿冰塊的杯子裡，就是理想的夏日飲法。圖／摘自insider.com

白金漢宮 英國 伊麗莎白二世

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