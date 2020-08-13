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IKEA 2021千項新品登場 逾百項商品價格創新低6折起

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
IKEA 2021年度型錄新登場，推出近千項新品。
IKEA 2021年度型錄新登場，推出近千項新品。

每到8月就是IKEA發表年度新品的季節，IKEA 2021年度型錄新登場，推出近千項新品，今年還有超過百項商品再創新低價，降價幅度最高6折。

IKEA推出近千項新品

IKEA推出近千項新品，繼IKEA人氣明星BLAHAJ鯊魚填充玩具後，全新推出JÄTTELIK恐龍系列，包括暴龍、迅猛龍、雷龍、三角龍共11款恐龍玩具，同系列還有兒童收納袋、被套、靠枕，恐龍迷別錯過。IKEA的ENEBY系列藍芽喇叭也首度在台灣推出，經典的北歐式經典外觀，有黑白兩色與兩種尺寸。LOMMARP玻璃門櫃則推出氣質淺米色、淺灰綠色，為居家注入清新風格。

超過百項商品價格創新低降幅最高6折

消費者最關心的價格，IKEA透過大量採購、尋找新材質、提升製程效率，節省成本回饋消費者，今年有超過百項商品價格再創新低價，平均降幅打8折、最高達6折降幅。包括AGSTUA雙人床框原價6,640元、新低價5,790元；HELMER附輪腳抽屜櫃原價1,250元、新低價990；浴室的好幫手VESKEN層架組原價359元、新低價299元。KLIPSK床上托盤原價295元、新低價249元；透明外盒設計的SAMLA附蓋收納盒原價149元、新低價129元；降幅最高的是TROJKA家用剪刀原價49元、新低價29。

IKEA瑞典餐廳上新菜「香辣小龍蝦」回歸

IKEA瑞典餐廳同步推出新菜，包括「威靈頓牛排」380元，特選爐烤菲力牛排，外層以香濃蘑菇泥及酥皮層層包覆；招牌料理瑞典肉丸推出「肉丸披薩」99元，以紅醬做為基底，加上起司、瑞典肉丸和大量番茄、培根以及青椒丁等蔬菜。「檸檬雞排飯」149元，雞腿肉搭配檸檬醃漬調味，搭配泰國香米。另有「鮭魚菲力佐蔬菜馬鈴薯餅」250元，以及季節限定的「香辣小龍蝦」 329元再度回歸，瑞典美食小站也推出「小龍蝦甜心鬆餅」50元/2片，以培根起司醬為基底，放上小龍蝦及起司絲並加以烘烤。

人氣BLAHAJ鯊魚第二件5折優惠

IKEA同步推出多項優惠活動。同筆消費購買兩隻人氣BLAHAJ鯊魚填充玩具，享第二件5折優惠；即日起至9月6日，持宜家卡消費金額滿2,500元，可獲得限量版鯊魚提袋。另外，IKEA三大經典系統櫃推出滿額免運優惠：PAX衣櫃系列單一訂單滿12,000元、BESTA系統收納/電視櫃系列單一訂單滿10,000元、整套METOD系統廚具，享免運。

IKEA全新推出JÄTTELIK恐龍系列，包括暴龍、迅猛龍、雷龍、三角龍共11款恐龍玩具。記者江佩君／攝影
IKEA全新推出JÄTTELIK恐龍系列，包括暴龍、迅猛龍、雷龍、三角龍共11款恐龍玩具。記者江佩君／攝影
同筆消費購買兩隻人氣BLAHAJ鯊魚填充玩具，享第二件5折優惠。記者江佩君／攝影
同筆消費購買兩隻人氣BLAHAJ鯊魚填充玩具，享第二件5折優惠。記者江佩君／攝影
IKEA 2021年度型錄新登場，可在IKEA官方網站搶先看線上版本，8月19日起可到店內免費索取。圖／IKEA提供
IKEA 2021年度型錄新登場，可在IKEA官方網站搶先看線上版本，8月19日起可到店內免費索取。圖／IKEA提供
ENEBY藍芽喇叭。圖／IKEA提供
ENEBY藍芽喇叭。圖／IKEA提供
季節限定的「香辣小龍蝦」 再度回歸，329元。記者江佩君／攝影
季節限定的「香辣小龍蝦」 再度回歸，329元。記者江佩君／攝影
FABRIKÖR玻璃門櫃淺黃色。圖／IKEA提供
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威靈頓牛排380元。圖／IKEA提供
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IKEA全新推出JÄTTELIK恐龍系列，包括暴龍、迅猛龍、雷龍、三角龍共11款恐龍玩具。記者江佩君／攝影
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即日起至9月6日，持宜家卡消費金額滿2,500元，可獲得限量版鯊魚提袋。記者江佩君／攝影
即日起至9月6日，持宜家卡消費金額滿2,500元，可獲得限量版鯊魚提袋。記者江佩君／攝影
IKEA瑞典餐廳同步推出6款新菜。
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IKEA 瑞典 小龍蝦

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