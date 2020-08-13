adidas Ultraboost城市跑鞋回歸 台北款全白配色好氣質更百搭

以城市特色為創作靈感的adidas Ultraboost City Pack系列跑鞋，本季推出全新台北款，首次採用全白鞋身的設計，還融入旅行元素，計有好氣質又百搭。UNDER ARMOUR則不落人後，擁有旗艦中底HOVR鞋款系列，也呈現出新配色，讓消費者穿搭出街頭潮流感。

還記得先前以藍、白、紅三色構成的adidas Ultraboost 20 TAIPEI 城市跑鞋，一上市都吸引了許多關注，特別是腳後跟的中底上，印刷了「TPE」字樣，讓不少人一眼就愛上。然而，全新的Ultraboost City Pack「Taipei」城市系列跑鞋，更是擁有「高顏值」的外表，採取全白配色，鞋側的三線Logo則帶有類似潑墨的設計，簡約又好搭配。不僅如此，adidas還融入了旅行元素及台北的意象，包括在鞋舌、鞋墊上印製機場代碼「TPE」、「TSA」等字樣與條碼標籤，仿造出遊常見的行李貼條；鞋後跟拉環也印有台灣桃園國際機場的經度緯度。

採取全白配色，鞋側的三線Logo則帶有類似潑墨的設計，簡約又好搭配。圖／adidas提供

著重休閒穿搭設計的HOVR Mega MVMNT跑鞋，保有零重力超厚中底特色，外型則有令人眼睛為之一亮的新設計。鞋款利用彈性網格透氣鞋面及鞋側扣帶，提供關鍵部位的支撐力與耐磨性，同時帶有復古鞋的韻味。網布由裡到外延續的繽紛色彩更富有夏日感，鞋舌使用潛水布材質易於拉伸及穿套，提供舒適腳感。以黑、白兩色為基底，透過鞋口、鞋帶處的亮色妝點及鞋身幾何彎曲線條，呈現繽紛卻不浮誇的外型。

adidas還融入了旅行元素及台北的意象，包括在鞋舌、鞋墊上印製機場代碼「TPE」、「TSA」等字樣與條碼標籤。圖／adidas提供

adidas Ultraboost City Pack Taipei城市系列跑鞋5,990元。圖／adidas提供

HOVR Mega MVMNT跑鞋4,980元。圖／UNDER ARMOUR提供