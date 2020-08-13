紫色的甜蜜 3款石楠花蜜香威士忌

開始學習喝蘇格蘭威士忌的時候，經常會聽到一個字「Heather（石楠花）」。那些蘇格蘭威士忌大師們，經常用石楠花蜜來形容蘇格蘭威士忌的味道。

石楠花究竟是什麼呢？石楠木是種遍佈在蘇格蘭的低矮灌木，不管是北至北緯59度的奧克尼群島，或者是蘇格蘭本島，到處可以看見它的蹤跡。參訪蘇格蘭時，當地人最常對從台灣遠道而來的我說的一句話就是：「妳看！那是石楠花。」

那麼石楠花的味道，是怎麼鑽進威士忌裡面的呢？當石楠花的生命走到終點，就變成了層層疊疊的泥煤炭，威士忌酒廠用泥煤炭當作燃料來烘乾麥芽的時候，石楠花的味道就這樣鑽進了威士忌當中。

今天在台發表的期間限定、限量上市的「百富故事系列19年石楠蜜香單一麥芽威士忌」，就是一款充滿石楠蜜香的蘇格蘭威士忌。

該酒款源於百富前酒廠經理Ian Millar，曾提出於烘麥時加入石楠花煙燻的奇想。而這個「石楠花實驗」的故事，則要追溯於2000 年某個早晨，前酒廠物業經理Dave Stewart，獨自前往酒廠周圍山丘並採集了成簍的新鮮石楠花，經過乾燥處理後再加入烘麥的過程，讓石楠花對威士忌的風味產生特殊的影響。

更令人興奮的是，「百富故事系列19年石楠蜜香單一麥芽威士忌」是有史以來第一次全以百富酒廠內栽種原料所製成的威士忌，堪稱百富史上最具「酒廠情懷」的酒款。不但汲取在地的清泉、收穫百富酒廠種植的大麥，同時採用了圍繞酒廠的、昂然挺立的石楠花，等於是酒廠周邊的壯麗景觀，都被「百富故事系列19年石楠蜜香單一麥芽威士忌」收藏其中。

除了「百富故事系列19年石楠蜜香單一麥芽威士忌」，「艾柏迪21年單一麥芽蘇格蘭威士忌」與「高原騎士12年」，也是具豐富石楠花蜜香的酒款。

「艾柏迪21年單一麥芽蘇格蘭威士忌」是威士忌大師Jim Murray口中「最能展現單一純麥的豐富口感與內涵」的威士忌。該酒款帶有橙皮與烘培椰子香氣，獨特的石楠花蜜香將它的深厚內涵張顯得淋漓盡致，口感飽滿滑順，讓人一試就愛。

來自北緯59度的奧克尼群島的「高原騎士12年」，採用百年傳承手翻麥與石楠花泥煤，在石楠花蜜香甜與煙燻氣息下，造就高原騎士獨一無二清泥煤煙燻風味，是想要認識石楠花風味的你，最應該入手的入門酒款。

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