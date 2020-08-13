要排隊拿號碼牌！屈臣氏指定門市8/14限量開賣「潮橘、月河藍色中衛口罩組合」

防堵新冠肺炎疫情再起，通路業者積極補貨口罩，屈臣氏門市將於8月14日起陸續限量開賣多款醫療級口罩，包含買氣超旺的特殊色中衛口罩與屈臣氏自有品牌口罩。

屈臣氏本次於指定門市限量開賣的中衛醫療口罩將分別於8月14日、8月16日、8月20日、8月21日開賣，8月14日限量開賣的中衛醫療口罩特殊色組合包含潮橘、月河藍、黑＋軍綠等3款特殊配色、每款5片組合不拆售，屈臣氏會員價207元，販售門市請見：https://rb.gy/lrcwhc；8月16日限量開賣中衛醫療50片盒裝口罩，共有櫻花粉、天空藍、酷黑等3色，售價皆為300元，販售門市請見：https://rb.gy/lb1k1i；8月20日限量開賣中衛醫療30片盒裝口罩，共有軍綠迷彩、酷黑迷彩等兩款，售價皆為300元，販售門市請見：https://rb.gy/ytyciq；8月21日限量開賣潮橘、月河藍、黑＋軍綠等3款中衛醫療袋裝口罩，5入裝售價69元，販售門市請見：https://rb.gy/f7nzhl。以上中衛口罩於指定屈臣氏門市販售，門市將統一於開賣日上午10點30分發放號碼牌，上午11點準時開賣，部分營業時間為上午11點的門市也將提前於10點30分發放號碼牌，每店共60張號碼牌，每人限購1組／盒／袋。