快訊

共軍宣稱南北兩端操演 國防部：有能力捍衛國家主權

確定了！韓國瑜選前之夜將為李眉蓁站台

要排隊拿號碼牌！屈臣氏指定門市8/14限量開賣「潮橘、月河藍色中衛口罩組合」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏指定門市將於8月14日限量開賣中衛醫療口罩特殊色組合，包含潮橘、月河藍、黑＋軍綠等3款特殊配色、每款5片組合不拆售，屈臣氏會員價207元，限量售完為止。圖／屈臣氏提供
屈臣氏指定門市將於8月14日限量開賣中衛醫療口罩特殊色組合，包含潮橘、月河藍、黑＋軍綠等3款特殊配色、每款5片組合不拆售，屈臣氏會員價207元，限量售完為止。圖／屈臣氏提供

防堵新冠肺炎疫情再起，通路業者積極補貨口罩，屈臣氏門市將於8月14日起陸續限量開賣多款醫療級口罩，包含買氣超旺的特殊色中衛口罩與屈臣氏自有品牌口罩。

屈臣氏本次於指定門市限量開賣的中衛醫療口罩將分別於8月14日、8月16日、8月20日、8月21日開賣，8月14日限量開賣的中衛醫療口罩特殊色組合包含潮橘、月河藍、黑＋軍綠等3款特殊配色、每款5片組合不拆售，屈臣氏會員價207元，販售門市請見：https://rb.gy/lrcwhc；8月16日限量開賣中衛醫療50片盒裝口罩，共有櫻花粉、天空藍、酷黑等3色，售價皆為300元，販售門市請見：https://rb.gy/lb1k1i；8月20日限量開賣中衛醫療30片盒裝口罩，共有軍綠迷彩、酷黑迷彩等兩款，售價皆為300元，販售門市請見：https://rb.gy/ytyciq；8月21日限量開賣潮橘、月河藍、黑＋軍綠等3款中衛醫療袋裝口罩，5入裝售價69元，販售門市請見：https://rb.gy/f7nzhl。以上中衛口罩於指定屈臣氏門市販售，門市將統一於開賣日上午10點30分發放號碼牌，上午11點準時開賣，部分營業時間為上午11點的門市也將提前於10點30分發放號碼牌，每店共60張號碼牌，每人限購1組／盒／袋。

此外，屈臣氏自有品牌MIT醫療防護口罩將於8月17日起開賣，50入盒裝會員價299元，每人限購1盒，數量有限售完為止。屈臣氏也呼籲口罩將持續進貨，請大眾不要過度囤積搶購，將口罩留給真正需要的人購買。

屈臣氏指定門市將於8月20日限量開賣中衛醫療30片盒裝口罩，共有軍綠迷彩、酷黑迷彩等兩款，售價皆為300元，限量售完為止。圖／屈臣氏提供
屈臣氏指定門市將於8月20日限量開賣中衛醫療30片盒裝口罩，共有軍綠迷彩、酷黑迷彩等兩款，售價皆為300元，限量售完為止。圖／屈臣氏提供
屈臣氏自有品牌MIT醫療防護口罩將於8月17日起開賣，50入盒裝會員價299元，每人限購1盒，數量有限售完為止。圖／屈臣氏提供
屈臣氏自有品牌MIT醫療防護口罩將於8月17日起開賣，50入盒裝會員價299元，每人限購1盒，數量有限售完為止。圖／屈臣氏提供
屈臣氏指定門市將於8月16日限量開賣中衛醫療50片盒裝口罩，共有櫻花粉、天空藍、酷黑等3色，售價皆為300元，限量售完為止。圖／屈臣氏提供
屈臣氏指定門市將於8月16日限量開賣中衛醫療50片盒裝口罩，共有櫻花粉、天空藍、酷黑等3色，售價皆為300元，限量售完為止。圖／屈臣氏提供

口罩 中衛 品牌

延伸閱讀

辨別真假口罩！藥師教3招看「1個字」分出台灣或國外製

就是買不到！中衛宣傳「高級色」口罩 網友崩潰：不要再PO了

盒裝醫療口罩買嘸？19間通路預購時間、價格品牌整理包

買口罩快衝！淘寶台灣、生活市集限時限量開賣醫用口罩

相關新聞

小孩子才做選擇！潛水表的勝負其實不在深度

不管一年四季，具有優秀防水性能的潛水表，一年四季都能配戴。但一旦到了夏天、海邊，充滿顏色的高張能量，突然就讓潛水表變得熱...

「世界最佳黑巧克力」福灣隱藏版 限量1千片七夕快閃

去年福灣巧克力以「台灣一號屏東黑巧克力 62%」一舉打敗來自秘魯、美國、歐洲巧克力品牌，勇奪世界巧克力大賽ICA全球總決...

念經也能當直播主！17LIVE全民主播造夢學院創斜槓人生

當新一代「我的志願」已經變成直播主、YouTuber，單靠顏值吸引粉絲已經不夠，新型態的直播平台紛紛加入更多娛樂化元素，...

2杯2元！康青龍2款「紅心芭樂」新飲品 夢幻又消暑

炎熱的天氣中，「大苑子」、「康青龍」各自以黑葉荔枝、紅心芭樂為主題，推出極具視覺效果的打卡系水果飲品。大苑子的「荔枝玫瑰...

adidas Ultraboost城市跑鞋回歸 台北款全白配色好氣質更百搭

以城市特色為創作靈感的adidas Ultraboost City Pack系列跑鞋，本季推出全新台北款，首次採用全白鞋...

IKEA 2021千項新品登場 逾百項商品價格創新低6折起

每到8月就是IKEA發表年度新品的季節，IKEA 2021年度型錄新登場，推出近千項新品，今年還有超過百項商品再創新低價...

要排隊拿號碼牌！屈臣氏指定門市8/14限量開賣「潮橘、月河藍色中衛口罩組合」

防堵新冠肺炎疫情再起，通路業者積極補貨口罩，屈臣氏門市將於8月14日起陸續限量開賣多款醫療級口罩，包含買氣超旺的特殊色中...

這顏色太美！萊爾富8月19日開賣1萬5千盒「淡橙橘」醫療口罩

每次開賣都被秒殺的萊爾富炫彩口罩又來了！萊爾富今年7月於Life-ET機台自創企業版口罩預購系統開放預購台灣製造LAIT...

泡泡、煙霧、噴香水！福奶茶5款「愛情奶茶」浪漫十足

以經典調酒概念為基礎的「福奶茶」，本季再度以精選茶款、食材，以調酒的手法揉捻合一，再配上款款不同的創意器皿與充滿儀式感的...

草藥調理夯！雪花秀面膜四物帖 4款配方補充肌膚養分

近期氣候不穩定，時而爆熱，又有暴雨，加上環境污染，讓女性的肌膚得要好好調理，該如何徹底針對肌膚問題進行修補呢？韓系保養品...

MONCLER x MATE.BIKE雪地極限電單車 超級無敵帥

MONCLER Genius（天才計劃）系列原是與當代具有鮮明特質、藝術氣質的服裝設計師合作，打造時裝，近期將觸角伸到運...

武陵農場也賣冰 推獨家冰品「黃、綠、紅」冰淇淋

夏天吃冰人口多，武陵農場也推出冰品大賞，「黃、綠、紅」系列冰淇淋，，以獨家特殊口味製做，用顏色區分獨特口味。

熱門新聞

帶著小孩、自備椅子排隊…美廉社口罩8分鐘賣光5萬盒

美廉社口罩賣到當機！5分鐘完售 能否買到全靠「店員拚手速」

3族群抽60萬份 藝fun券又來了

仿冒MIT口罩追追追！經濟部抓到假冒品皆來自蝦皮購物

小心買到假口罩！ 3招自保 認明「通關密碼」

《米其林2020》台北7家新入選必比登 評審員必吃推薦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。