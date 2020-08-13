這顏色太美！萊爾富8月19日開賣1萬5千盒「淡橙橘」醫療口罩

每次開賣都被秒殺的萊爾富炫彩口罩又來了！萊爾富今年7月於Life-ET機台自創企業版口罩預購系統開放預購台灣製造LAITEST 萊潔醫療防護口罩的薰衣紫色「玩色．炫彩醫療口罩」，限量1萬盒在上線不到16分鐘就火速被搶空，宣布再次向供應商爭取到1萬5千盒的「淡橙橘」醫療口罩，將於8月19日上午7點準時開賣，仍維持每盒50入特價349元，每人限購1盒、不能代購，屆時可透過萊爾富Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）進行預購，限量售完為止。

8月19日上午7點至萊爾富Life-ET機台點選「炫彩口罩」並輸入手機號碼，手機會收到一組簡訊驗證碼，將收到的驗證碼輸入機台驗證成功後，即可列印繳費單據至門市櫃台繳費完成預購，8月31日後再回原購買門市取貨。未來萊爾富仍持續響應防疫新生活運動，提供不同顏色的口罩。