泡泡、煙霧、噴香水！福奶茶5款「愛情奶茶」浪漫十足

以經典調酒概念為基礎的「福奶茶」，本季再度以精選茶款、食材，以調酒的手法揉捻合一，再配上款款不同的創意器皿與充滿儀式感的飲用方式，推出5款「策展系奶茶」，各自呼應希臘、埃及、墨西哥、玻里尼西亞與中國式的愛情。隨杯登場的火焰、泡泡、香水、薰香等表達方式，也增添了夢幻感。

隱身於大安區巷弄內的福奶茶，採全預約制體驗，最大的特色就是調酒手法與故事性，讓平常喜歡喝調酒的民眾，可以用更輕鬆的方式，感受吧檯所傳達而來的概念。例如店內招牌的「福奶茶」，即是以伯爵茶為基底，加上楓糖、花香糖漿、鮮奶調和，上層奶泡灑上黑糖後炙燒，並以梅粉帶來酸甜的清新感，最後再以橙皮油與火烤棉花糖點綴，每杯300元。

至於本次新推出的5款奶茶，各自以不同的故事為出發概念。「玻里尼西亞－勇敢的愛」以電影「海洋奇緣」為發想，以椰子紅茶、熱帶水果為基底，加入椰奶增添滑順感，容器則是選用帶著熱帶風情的tiki杯，上方裝盛著酒漬水果軟糖。飲用前點火燃燒，帶酒氣散去後，留下淡淡酒香與肉桂香相伴，每杯250元。

以埃及豔后與安東尼的愛情故事為靈感，「埃及－無盡的愛」同樣是以椰子紅茶危機底，搭配上炭烤紅甘蔗製成的紅花糖、黑白淡奶調製，增添細緻口感。飲用前再於杯外噴灑上食用柑橘香水，創造出豐富的感官體驗，每杯250元。另款「墨西哥－永恆的愛」，延伸自墨西哥亡靈節，透過藜麥奶、錫蘭茶、伯爵茶之間的搭配，還有玉米及甜菜根的組合，交織成色澤鮮艷又富有穀物香氣的粉紅色奶茶，每杯250元。