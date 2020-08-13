泡泡、煙霧、噴香水！福奶茶5款「愛情奶茶」浪漫十足
以經典調酒概念為基礎的「福奶茶」，本季再度以精選茶款、食材，以調酒的手法揉捻合一，再配上款款不同的創意器皿與充滿儀式感的飲用方式，推出5款「策展系奶茶」，各自呼應希臘、埃及、墨西哥、玻里尼西亞與中國式的愛情。隨杯登場的火焰、泡泡、香水、薰香等表達方式，也增添了夢幻感。
隱身於大安區巷弄內的福奶茶，採全預約制體驗，最大的特色就是調酒手法與故事性，讓平常喜歡喝調酒的民眾，可以用更輕鬆的方式，感受吧檯所傳達而來的概念。例如店內招牌的「福奶茶」，即是以伯爵茶為基底，加上楓糖、花香糖漿、鮮奶調和，上層奶泡灑上黑糖後炙燒，並以梅粉帶來酸甜的清新感，最後再以橙皮油與火烤棉花糖點綴，每杯300元。
至於本次新推出的5款奶茶，各自以不同的故事為出發概念。「玻里尼西亞－勇敢的愛」以電影「海洋奇緣」為發想，以椰子紅茶、熱帶水果為基底，加入椰奶增添滑順感，容器則是選用帶著熱帶風情的tiki杯，上方裝盛著酒漬水果軟糖。飲用前點火燃燒，帶酒氣散去後，留下淡淡酒香與肉桂香相伴，每杯250元。
以埃及豔后與安東尼的愛情故事為靈感，「埃及－無盡的愛」同樣是以椰子紅茶危機底，搭配上炭烤紅甘蔗製成的紅花糖、黑白淡奶調製，增添細緻口感。飲用前再於杯外噴灑上食用柑橘香水，創造出豐富的感官體驗，每杯250元。另款「墨西哥－永恆的愛」，延伸自墨西哥亡靈節，透過藜麥奶、錫蘭茶、伯爵茶之間的搭配，還有玉米及甜菜根的組合，交織成色澤鮮艷又富有穀物香氣的粉紅色奶茶，每杯250元。
除此之外，「希臘－自由的愛」與「中國－灑脫的愛」，各自以羅馬神話、莊子哲學為靈感。「希臘－自由的愛」以仕女伯爵茶佐以優酪乳，帶有清爽的柑橘香氣。同桌登場的，還有以貝殼裝盛的起司優格雪糕、醃橄欖，還有煙燻泡泡。飲用前將泡泡戳破，讓香氣瀰漫於鼻前，象徵維納斯的誕生。至於「中國－灑脫的愛」，選用金鳳烏龍茶、蘋果發酵液，再搭配黑豆漿奶泡。除了可以自行添加烏龍茶調整比例外，旁邊還有麝香煙霧繚繞，增添感官刺激。售價均為250元。
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