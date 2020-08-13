草藥調理夯！雪花秀面膜四物帖 4款配方補充肌膚養分

近期氣候不穩定，時而爆熱，又有暴雨，加上環境污染，讓女性的肌膚得要好好調理，該如何徹底針對肌膚問題進行修補呢？韓系保養品牌雪花秀Sulwhasoo，擅長韓方草本護理，新推出「面膜四物帖」，以岑草、白蔘、山茶根與玉竹四款草藥，分別推出不同功效的面膜，可以針對每個人的膚況，來進行調整，且不是片狀面膜，而是泥狀面膜，讓全臉都能敷得到，甚至也能針對特別部位混搭調整。

想要深層淨化毛孔，以岑草白泥淨膚面膜為主，白泥是韓國皇室專用的成分，面膜內含的白泥，來自韓國西海岸的黃海，以自然輸出的白泥，搭配岑草及艾蒿深層淨化毛孔，可以緩解肌膚狀況，使用時，取一顆黃豆大小與洗臉產品結合，就能讓臉部淨化。

白蔘煥顏磨砂面膜結合白蔘與蜂蜜，兼具磨砂膏與面膜功效，有著金色凝膠質地，可以去除老廢角質，加快後續保養品吸收，從白蔘中，先萃取活性成分，剩下的天然纖維就成為磨砂成分，使用時可以敷在臉上5分鐘後洗掉，如果角質堆積多的人，可以敷完後，先按摩，幫助去除角質。

山茶根極潤修護面膜選用黃岑、核桃、桑白皮與紅蔘，加強肌膚保溼度，可當成晚安面膜使用，敷於臉部整晚，也能當成滋養面膜，只要敷上後，等面膜乾就能清洗。