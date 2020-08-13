MONCLER x MATE.BIKE雪地極限電單車 超級無敵帥

MONCLER MATE.BIKE系列保兼具性能、防護以及外型上的搶眼。圖／MONCLER提供 MONCLER Genius（天才計劃）系列原是與當代具有鮮明特質、藝術氣質的服裝設計師合作，打造時裝，近期將觸角伸到運動用品系列，推出MONCLER MATE.BIKE合作系列電動車，呼應品牌的旅行開拓者概念。

在奢華戶外風潮之下，MONCLER與2016年在哥本哈根成立的電動車品牌MATE.BIKE合作，結合時尚、科技和永續，設計專為山區和雪地的極端地形而行的車款，突破日常通勤極限，MONCLER MATE.BIKE採用太空鋁製框架，備有純白、深黑兩種配色，電動車配備250瓦特或1,000瓦特雙電機選擇，油門速度為每小時25公里；48伏特電池為目前最高容量，一次充電可確保行駛110公里，同時提供絕佳扭矩，用以應付陡峭上坡路，在私有產權範圍內只要輸入特殊代碼，即可額外加速，釋放約每小時50公里的時速。

MONCLER MATE.BIKE系列保有MONCLER一貫風格，兼具性能、防護以及外型上的搶眼，同系列也推出三層尼龍材質的多功能連帽披風，可以作為斗篷、枕頭和電池罩蓋使用，材質防水且具有良好保暖性，除了在惡劣天候下為駕駛者遮風擋雨之外，也打造帥就要帥全套的整體造型。

█MONCLER MATE.BIKE系列影片：