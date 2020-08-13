武陵農場也賣冰 推獨家冰品「黃、綠、紅」冰淇淋
夏天吃冰人口多，武陵農場也推出冰品大賞，「黃、綠、紅」系列冰淇淋，，以獨家特殊口味製做，用顏色區分獨特口味。
黃、綠、紅系列冰淇淋是以顏色為區分的黃─杭菊冰淇淋、綠─青茶口味冰淇淋及紅─茶冰淇淋，除綠─茶口味冰淇淋正在研發外，其餘口味已在武陵農場陸續登場，另外還有一款「隱藏版冰淇淋」─杭菊紅茶冰淇淋，創意構想源自茶餐廳的「菊普茶」，將武陵農場特有的高山杭菊加上武陵紅茶經過多次的嘗試，調配出最佳配方比例，有菊花的清香，紅茶的回甘。
武陵高山杭菊種在單純沒有汙染的環境，引用比國寶魚櫻花鉤吻鮭更純淨的雪山泉灌溉，日夜溫差大的環境下，花朵大且花瓣厚、花型完整，耐泡且色澤優，以友善農法栽培管理，從栽培迄今每年超過300多項農藥殘留檢測均無農藥檢出。
杭菊手工冰淇淋首創以農場杭菊萃取後製成，可吃到手工冰淇淋的綿密感、清甜不膩、杭菊獨具芬芳香味，武陵長紅茶手工冰淇淋以武陵紅茶萃取後製成； 各款冰淇淋都含順口的牛奶。
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