徐睿知、裴斗娜香奈兒穿搭 散發迷人的優雅千金感
金秀賢、徐睿知主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》日前播出16集大結局，也許是為了呼應美好收尾，徐睿知飾演的高文英在這集中的穿搭風格充滿濃濃公主風，浪漫又優雅，也給人特別幸福、被寵愛著的感覺。另一位韓國女星裴斗娜也在最近開始宣傳燒腦劇《秘密森林2》，同樣也穿上類似風格的服裝，用「花瓣邊」帶出甜美女人味。
徐睿知在最後一集的《雖然是精神病但沒關係》中換穿多套服裝，其中一件綠色碎花蕾絲高領洋裝出自GUCCI秋冬系列，領口下方還有百褶細節點綴，顯得非常古典精緻。在最後道別的場景中，她換上香奈兒春夏的白色斜紋軟呢長袖洋裝，和前一件一樣都有大片垂墜領片設計，V字領口也讓臉看來更小，十足的千金風超迷人！
而裴斗娜在《秘密森林2》記者會上，則是穿了香奈兒秋冬系列的大衣，花瓣狀的收邊浪漫可愛，但配上短褲、黑色透膚圓點絲襪與長靴又不失性感帥氣韻味，跟她甜美中帶個性的螢幕形象也非常搭。
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