各種驚呆！DELVAUX大陸限定袖珍包 網：「和巴黎世家『七夕包』有拚」

前兩天BALENCIAGA大陸限定版推出七夕中文字包款，以「土」直衝微博熱搜，小紅書用戶謝大聰明貼了DELVAUX大陸限定的Les Miniatures袖珍系列包款，表示「前兩天被巴黎世家（BALENCIAGA）的我愛他、我愛你、你愛他一系列嚇了一跳，又看到這幾個一言難盡的DELVAUX，簡直和巴黎世家有一拚」。

到底這幾個DELVAUX大陸限定的Les Miniatures袖珍包長什麼樣？網友貓下了總結，「外國人眼裡的中國就是門上貼福字、門裡打麻將、包裡揣扇子、紙上寫漢字」，令人莞爾，但福字搭配金色包款的設計也讓網友C仔老張表示「這感覺適合燒了……」，雖然對所謂中國風有著既定想像，還是有網友說麻將款挺好看的。DELVAUX Les Miniatures縮小自經典的Brillant輪廓，是2015年開始推出的迷你掌中城市包，今年初早已推出的香港版就有濃濃東方味，包括熊貓、張保仔帆船、青花瓷茶壺，如今大陸限定款有著福字、麻將、扇子等設計也算是不意外。