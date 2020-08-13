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上海電視節 Harry Winston巧伴孫儷、陳數 璀璨演貴氣
雖然疫情延燒，但演藝、影劇更成為人們的目光關心焦點。第26屆上海電視節「白玉蘭」獎頒獎典禮則仍於近期盛大舉行。最早從1986年開始的上海電視節，2020年原訂於六月、後因疫情延後至八月初舉辦，而本次更有兩位中國女演員孫儷與陳數分別配戴上海瑞溫絲頓（Harry Winston）的珠寶，璀璨現身紅毯。
以「情深深雨濛濛」出道，並在宮鬥劇「後宮甄嬛傳」、「羋月傳」表現亮眼的孫儷，白色平口洋裝展現脫俗氣質，除了穿戴上Harry Winston的Secret Cluster頂級珠寶系列鑽石耳環，手上具有鮮明「裝飾藝術風格」的Art Deco頂級珠寶腕表，對稱、古典的幾何風格，並鑲嵌65顆圓形明亮式切工與長形切工鑽石，襯上黑色緞面表帶，頗有1920、1930的十里洋場懷舊風情。
而出身音樂世家，曾在舞蹈、舞台劇有不錯表現的陳數，則以裸粉色長洋裝，配戴了Harry Winston的Secret Combination頂級珠寶系列鑽石耳環。不以「量」取勝，陳數的俏麗短髮，耳畔的鑽石耳環光主石便高達18.5克拉，價格更上看588萬元，貴氣逼人。
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