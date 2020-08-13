快訊

評／「有毒」的毒品查緝：無視程序違法「上訴到底」的檢察官

教你3招避免買到假口罩 認明「通關密碼」確保MIT

豐原太平洋百貨日本美食物產展 不用飛日本就可逛可買

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
豐原太平洋百貨公司今天舉辦日本美食物產展，即日起到本26日。記者游振昇／攝影
豐原太平洋百貨公司今天舉辦日本美食物產展，即日起到本26日。記者游振昇／攝影

豐原太平洋百貨第7屆日本美食物產展，今天起到8月26展開，日本展引進許多日本特色美食、工藝品，讓喜愛日本物產的民眾無法出國旅遊購物，也能在豐原太平洋百貨購買日本物產，也搭配「大正好食節」的主題，希望帶民眾體驗日本大正時期傳統與現代、日式與西式融合的氛圍。

今天舉行日本美食物產展開幕式，邀請東海大學現代舞蹈社擔任開幕舞蹈表演嘉賓，搭配大正時代的主題，演出近期爆紅的動漫神作「鬼滅之刃」主題曲「紅蓮華」。

豐原太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，今年因為疫情而無法出國旅遊，豐原太平洋百貨將優質的日本物產帶至商場，要讓民眾不必出國就能夠享有宛如置身於日本的購物體驗。

傳承歷史的精緻工藝品「岡田漆藝」、結合創意與文化為主題的「古玩陶」陶藝品，另有眾多日本特色美食，烤魷魚、鬆餅、新鮮海產外，還有首次登場的日本名品酒會販售的經典日本酒及嚴選大阪的美味麻糬商品。

延伸閱讀

北海道大學公開聲援 周庭感謝盼續關注香港

吳念軒搶先穿LEVI'S「牛王」耍帥 純正日本血統牛仔褲迷必備

Mazda新休旅橫空出世？MX-30確認搭載e-SKYACTIV G動力登場

日本火山煙流吹往菲律賓 鄭明典：應該不會來台灣

相關新聞

武陵農場也賣冰 推獨家冰品「黃、綠、紅」冰淇淋

夏天吃冰人口多，武陵農場也推出冰品大賞，「黃、綠、紅」系列冰淇淋，，以獨家特殊口味製做，用顏色區分獨特口味。

徐睿知、裴斗娜香奈兒穿搭 散發迷人的優雅千金感

金秀賢、徐睿知主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》日前播出16集大結局，也許是為了呼應美好收尾，徐睿知飾演的高文英在這集中...

各種驚呆！DELVAUX大陸限定袖珍包 網：「和巴黎世家『七夕包』有拚」

前兩天BALENCIAGA大陸限定版推出七夕中文字包款，以「土」直衝微博熱搜，小紅書用戶謝大聰明貼了DELVAUX大陸限...

上海電視節 Harry Winston巧伴孫儷、陳數 璀璨演貴氣

雖然疫情延燒，但演藝、影劇更成為人們的目光關心焦點。第26屆上海電視節「白玉蘭」獎頒獎典禮則仍於近期盛大舉行。最早從19...

豐原太平洋百貨日本美食物產展 不用飛日本就可逛可買

豐原太平洋百貨第7屆日本美食物產展，今天起到8月26展開，日本展引進許多日本特色美食、工藝品，讓喜愛日本物產的民眾無法出...

浪漫七夕HEARTS ON FIRE完美鑽石 MIKIMOTO珍珠 好浪漫

七夕情人節將至，以「全世界車工最完美的鑽石」聞名的高級鑽石品牌HEARTS ON FIRE推出七夕情人節限定款LOREL...

U值媒／中國農村為景 反映各種城鄉差距

一直都說，我對中國農村背景的電影頗感興趣，原因不是純樸，而是與繁華都市及複雜人心的對比，常常讓我感覺那不是在同一個世界裡發生的事，所謂貧富差距當然是現實裡逃避不了的真切，可那並非重點，重點依舊在於所有人常都被放在金錢銅臭以後的詭譎。

讓專業的來！鬼頭刀分切秀 周六希望廣場登場

媲美日本鮪魚分切秀的鬼頭刀分切秀周六登場。琉球區漁會本周六日在台北希望廣場舉行鬼頭刀展售大會，邀請中華美食交流協會理事長...

吳念軒搶先穿LEVI'S「牛王」耍帥 純正日本血統牛仔褲迷必備

牛仔褲迷心中的「牛王」LEVI'S® Made In Japan （MIJ）系列，新一季登台，找來男星吳念軒搶先演繹，褲...

一擦女力爆發！露華濃Ｘ神力女超人1984推13款聯名彩妝

想要女力爆發，就跟著神力女超人的腳步吧！電影《神力女超人1984》預計10月2日在台上映，搶在上映前，彩妝品牌露華濃RE...

愛心形Serpenti包超狂！寶格麗x Ambush開放預購9月到

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）的Serpenti包包，以琺瑯或寶石勾勒蛇頭與鱗片作為包包的釦頭設計，經典貴氣，辨...

U值媒／莎莉賽隆 Netflix 初體驗《不死軍團》

改編自同名漫畫的《不死軍團》，故事主要描述四位擁有不死能力的神秘傭兵團隊，在地球已經隱姓埋名存活了好幾個世紀，，由已經活了六千多年，最長壽的團隊老大安蒂（莎莉賽隆 飾），帶領著其他成員布克（馬提亞斯修奈爾 Matthias Schoenaerts 飾）、喬（馬文坎薩林 Marwan Kenzari 飾）、尼基（盧卡馬里內利 Luca Marinelli 飾），默默地行俠仗義來保護這個世界，直到不死軍團接受前CIA探員科普利（奇維托艾吉佛 Chiwetel Ejiofor 飾）的委託，執行拯救人質任務的過程中，卻不慎落入科普利所設的圈套，而讓自己的不死能力曝光。

熱門新聞

帶著小孩、自備椅子排隊…美廉社口罩8分鐘賣光5萬盒

美廉社口罩賣到當機！5分鐘完售 能否買到全靠「店員拚手速」

3族群抽60萬份 藝fun券又來了

仿冒MIT口罩追追追！經濟部抓到假冒品皆來自蝦皮購物

《米其林2020》台北7家新入選必比登 評審員必吃推薦

毀三觀！前任分手「找上親姊」 心酸妹：他叫我不要覺得尷尬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。