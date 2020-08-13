豐原太平洋百貨日本美食物產展 不用飛日本就可逛可買
豐原太平洋百貨第7屆日本美食物產展，今天起到8月26展開，日本展引進許多日本特色美食、工藝品，讓喜愛日本物產的民眾無法出國旅遊購物，也能在豐原太平洋百貨購買日本物產，也搭配「大正好食節」的主題，希望帶民眾體驗日本大正時期傳統與現代、日式與西式融合的氛圍。
今天舉行日本美食物產展開幕式，邀請東海大學現代舞蹈社擔任開幕舞蹈表演嘉賓，搭配大正時代的主題，演出近期爆紅的動漫神作「鬼滅之刃」主題曲「紅蓮華」。
豐原太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，今年因為疫情而無法出國旅遊，豐原太平洋百貨將優質的日本物產帶至商場，要讓民眾不必出國就能夠享有宛如置身於日本的購物體驗。
傳承歷史的精緻工藝品「岡田漆藝」、結合創意與文化為主題的「古玩陶」陶藝品，另有眾多日本特色美食，烤魷魚、鬆餅、新鮮海產外，還有首次登場的日本名品酒會販售的經典日本酒及嚴選大阪的美味麻糬商品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言