007腕表再進化 全新OMEGA SeaMaster升級鉑金太奢華

疫情影響，全世界產業大幅降速。原本預定今年上映的「007：生死交戰」因而延期，但早先歐米茄（OMEGA）的007限量腕表「海馬潛水300米007限定款」，已經上市、業績不俗；雖然電影仍未排定檔期，但OMEGA今日宣布再推出一只聯名編號款：「海馬潛水300米James Bond」鉑金腕表。

去年年末時，品牌已帶來一只復古風格、鈦金屬表殼的同系列之作，但新發表的海馬潛水300米James Bond限量版，則有兩大特色：其一是罕見在Seamaster 300 Diver表款上使用鉑金（Platinum Gold）為表殼，表面並具備007系列電影經典的「膛線（Rifling）」的螺旋視覺，動感十足。