007腕表再進化 全新OMEGA SeaMaster升級鉑金太奢華
疫情影響，全世界產業大幅降速。原本預定今年上映的「007：生死交戰」因而延期，但早先歐米茄（OMEGA）的007限量腕表「海馬潛水300米007限定款」，已經上市、業績不俗；雖然電影仍未排定檔期，但OMEGA今日宣布再推出一只聯名編號款：「海馬潛水300米James Bond」鉑金腕表。
去年年末時，品牌已帶來一只復古風格、鈦金屬表殼的同系列之作，但新發表的海馬潛水300米James Bond限量版，則有兩大特色：其一是罕見在Seamaster 300 Diver表款上使用鉑金（Platinum Gold）為表殼，表面並具備007系列電影經典的「膛線（Rifling）」的螺旋視覺，動感十足。
早從1995年皮爾斯布洛南（Pierce Brosnan）首度演出的「黃金眼（GoldenEye）」以來，OMEGA已成為第七號情報員的標準配戴。這款近日新公布的「Seamaster Diver 300M James Bond Numbered Edition」腕表，將具備經大師天文台認證的同軸擒縱Calibre 8807機芯，42毫米尺寸，以及由高級行李箱品牌Globe-Trotter™所打造的手提箱。箱內將附有一條OMEGA的原廠NATO表帶，以及一條黑色橡膠表帶。表款將為編號、但非限量版本，上市時間未定。
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