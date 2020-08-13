不能吃的粉紅鮮奶油泰迪熊！MOSCHINO洛可可單品將上市

相信大家一定都對MOSCHINO 2020秋冬秀上模特兒們化身「瑪麗安東尼皇后」的造型印象深刻吧！當時她們穿著華麗至極的服裝登場，細緻瑰麗的洛可可風讓人看的目不轉睛，尤其「把蛋糕變成洋裝」的巧思更是符合品牌搞怪特色，也延伸到包款，讓整體穿搭像是一場甜蜜的奢華下午茶饗宴。

不過秀上的服裝大多時候對許多人來說總是有點過度誇張，很難真的穿上街，於是MOSCHINO把這種概念運用在品牌標誌性的角色—泰迪熊身上，把他做成蛋糕主題並印在各種服裝單品上。除了用粉紅鮮奶油塗抹之外，還搭配雙層精細且繁複的擠花奶油，並以巧克力LOGO裝飾，用法式浮雕蕾絲花邊瓷盤盛裝，MOSCHINO泰迪熊就像討喜的訂製蛋糕主角，刻意營造出塗抹的痕跡也超有趣。