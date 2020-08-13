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不能吃的粉紅鮮奶油泰迪熊！MOSCHINO洛可可單品將上市

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
MOSCHINO把泰迪熊做成蛋糕主題並印在各種服裝單品上。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO把泰迪熊做成蛋糕主題並印在各種服裝單品上。圖／MOSCHINO提供

相信大家一定都對MOSCHINO 2020秋冬秀上模特兒們化身「瑪麗安東尼皇后」的造型印象深刻吧！當時她們穿著華麗至極的服裝登場，細緻瑰麗的洛可可風讓人看的目不轉睛，尤其「把蛋糕變成洋裝」的巧思更是符合品牌搞怪特色，也延伸到包款，讓整體穿搭像是一場甜蜜的奢華下午茶饗宴。

不過秀上的服裝大多時候對許多人來說總是有點過度誇張，很難真的穿上街，於是MOSCHINO把這種概念運用在品牌標誌性的角色—泰迪熊身上，把他做成蛋糕主題並印在各種服裝單品上。除了用粉紅鮮奶油塗抹之外，還搭配雙層精細且繁複的擠花奶油，並以巧克力LOGO裝飾，用法式浮雕蕾絲花邊瓷盤盛裝，MOSCHINO泰迪熊就像討喜的訂製蛋糕主角，刻意營造出塗抹的痕跡也超有趣。

這系列有經典短袖長版T恤，大學T等等，顏色也是以粉紅、白為主，當中運用到的蕾絲、荷葉邊下擺也呼應蛋糕上的奶油花邊裝飾與洛可可風格結構，無論怎麼搭都很甜美俏皮，預計將於微風信義之夜當周搶先首賣。

MOSCHINO 2020秋冬描繪「瑪麗安東尼皇后」細緻瑰麗的洛可可穿搭風，把泰迪熊做成蛋糕主題並印在各種服裝單品上。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO 2020秋冬描繪「瑪麗安東尼皇后」細緻瑰麗的洛可可穿搭風，把泰迪熊做成蛋糕主題並印在各種服裝單品上。圖／MOSCHINO提供
蛋糕熊長版T恤，11,800元。圖／MOSCHINO提供
蛋糕熊長版T恤，11,800元。圖／MOSCHINO提供
蛋糕熊T恤，9,800元。圖／MOSCHINO提供
蛋糕熊T恤，9,800元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO 2020秋冬描繪「瑪麗安東尼皇后」細緻瑰麗的洛可可穿搭風。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO 2020秋冬描繪「瑪麗安東尼皇后」細緻瑰麗的洛可可穿搭風。圖／MOSCHINO提供
蛋糕熊T恤，9,800元。圖／MOSCHINO提供
蛋糕熊T恤，9,800元。圖／MOSCHINO提供
擠花LOGOT恤，21,500元。圖／MOSCHINO提供
擠花LOGOT恤，21,500元。圖／MOSCHINO提供
蛋糕熊蕾絲下擺大學T，30,500元。圖／MOSCHINO提供
蛋糕熊蕾絲下擺大學T，30,500元。圖／MOSCHINO提供
荷葉邊蛋糕熊上衣，27,800元。圖／MOSCHINO提供
荷葉邊蛋糕熊上衣，27,800元。圖／MOSCHINO提供

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