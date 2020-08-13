浪漫七夕HEARTS ON FIRE完美鑽石 MIKIMOTO珍珠 好浪漫
七夕情人節將至，以「全世界車工最完美的鑽石」聞名的高級鑽石品牌HEARTS ON FIRE推出七夕情人節限定款LORELEI REVERIE項鍊，以浪漫柔美的蕾絲襯托完美車工的璀璨鑽石推出限量項鍊，而所搭配的七夕情人節限定禮盒，更將牛郎織女鵲橋具體化，採用夢幻的薰衣草紫色，打造最動人的愛戀瞬間。
除了限定項鍊，七夕也是許多男士計畫求婚的絕佳時機。HEARTS ON FIRE也在此時推出全新設計的單鑽戒指CAMILLA，採用線條簡約又穩固的6爪鑲包覆中央HEARTS ON FIRE美鑽，更加圓潤細緻的戒圈具有修飾偏細手形的效果；SERENITY戒指則以鉑金向中央主鑽收窄，讓主鑽有呈獻放大的視覺效果，鉑金戒圈打磨的角度與距離的拿捏相當考驗工匠的技巧，以最簡潔的設計承載最真摯的承諾。
若另一半偏好色調溫潤優雅、較為內斂低調的作品，則可考慮珍珠。以珍珠稱著的日本珠寶品牌MIKIMOTO，結合珍珠與鑽石兩種不同光芒，Love Collection系列以LOVE字樣直接說愛，備有戒指和手鍊可選，可依照對方適合的膚色和喜好挑選粉紅金或白K金材質襯托。鍊墜和耳環新作則取材自蝴蝶結與花朵，為溫柔浪漫的七夕氛圍加溫。
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