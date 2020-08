浪漫七夕HEARTS ON FIRE完美鑽石 MIKIMOTO珍珠 好浪漫

七夕情人節將至,以「全世界車工最完美的鑽石」聞名的高級鑽石品牌HEARTS ON FIRE推出七夕情人節限定款LORELEI REVERIE項鍊,以浪漫柔美的蕾絲襯托完美車工的璀璨鑽石推出限量項鍊,而所搭配的七夕情人節限定禮盒,更將牛郎織女鵲橋具體化,採用夢幻的薰衣草紫色,打造最動人的愛戀瞬間。

除了限定項鍊,七夕也是許多男士計畫求婚的絕佳時機。HEARTS ON FIRE也在此時推出全新設計的單鑽戒指CAMILLA,採用線條簡約又穩固的6爪鑲包覆中央HEARTS ON FIRE美鑽,更加圓潤細緻的戒圈具有修飾偏細手形的效果;SERENITY戒指則以鉑金向中央主鑽收窄,讓主鑽有呈獻放大的視覺效果,鉑金戒圈打磨的角度與距離的拿捏相當考驗工匠的技巧,以最簡潔的設計承載最真摯的承諾。