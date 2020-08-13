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浪漫七夕HEARTS ON FIRE完美鑽石 MIKIMOTO珍珠 好浪漫

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HEARTS ON FIRE品牌大使張梓琳小姐演繹七夕情人節限定款LORELEI REVERIE項鍊。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE品牌大使張梓琳小姐演繹七夕情人節限定款LORELEI REVERIE項鍊。圖／HEARTS ON FIRE提供

七夕情人節將至，以「全世界車工最完美的鑽石」聞名的高級鑽石品牌HEARTS ON FIRE推出七夕情人節限定款LORELEI REVERIE項鍊，以浪漫柔美的蕾絲襯托完美車工的璀璨鑽石推出限量項鍊，而所搭配的七夕情人節限定禮盒，更將牛郎織女鵲橋具體化，採用夢幻的薰衣草紫色，打造最動人的愛戀瞬間。

除了限定項鍊，七夕也是許多男士計畫求婚的絕佳時機。HEARTS ON FIRE也在此時推出全新設計的單鑽戒指CAMILLA，採用線條簡約又穩固的6爪鑲包覆中央HEARTS ON FIRE美鑽，更加圓潤細緻的戒圈具有修飾偏細手形的效果；SERENITY戒指則以鉑金向中央主鑽收窄，讓主鑽有呈獻放大的視覺效果，鉑金戒圈打磨的角度與距離的拿捏相當考驗工匠的技巧，以最簡潔的設計承載最真摯的承諾。

若另一半偏好色調溫潤優雅、較為內斂低調的作品，則可考慮珍珠。以珍珠稱著的日本珠寶品牌MIKIMOTO，結合珍珠與鑽石兩種不同光芒，Love Collection系列以LOVE字樣直接說愛，備有戒指和手鍊可選，可依照對方適合的膚色和喜好挑選粉紅金或白K金材質襯托。鍊墜和耳環新作則取材自蝴蝶結與花朵，為溫柔浪漫的七夕氛圍加溫。

HEARTS ON FIRE LORELEI REVERIE七夕情人節限定款鑽石項鍊白K金款，34,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE LORELEI REVERIE七夕情人節限定款鑽石項鍊白K金款，34,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE CAMILLA鉑金鑽石戒指，主鑽0.30克拉起，10萬元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE CAMILLA鉑金鑽石戒指，主鑽0.30克拉起，10萬元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE SERENITY鉑金鑽石戒指，主鑽0.30克拉起，10萬3,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE SERENITY鉑金鑽石戒指，主鑽0.30克拉起，10萬3,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE推出七夕情人節限定款LORELEI REVERIE項鍊。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE推出七夕情人節限定款LORELEI REVERIE項鍊。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE推出七夕情人節限定款LORELEI REVERIE項鍊與限定禮盒包裝。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE推出七夕情人節限定款LORELEI REVERIE項鍊與限定禮盒包裝。圖／HEARTS ON FIRE提供
MIKIMOTO花卉造型18K白金珍珠鑽石耳環，70,900元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO花卉造型18K白金珍珠鑽石耳環，70,900元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Love Collection 18K白金珍珠鑽石戒指，35,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Love Collection 18K白金珍珠鑽石戒指，35,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Love Collection 18K粉紅金珍珠鑽石手鍊，33,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Love Collection 18K粉紅金珍珠鑽石手鍊，33,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Love Collection 18K白金珍珠鑽石墜鍊，37,500元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Love Collection 18K白金珍珠鑽石墜鍊，37,500元。圖／MIKIMOTO提供
HEARTS ON FIRE LORELEI REVERIE七夕情人節限定款鑽石項鍊玫瑰金款，34,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE LORELEI REVERIE七夕情人節限定款鑽石項鍊玫瑰金款，34,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供

七夕 情人節

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