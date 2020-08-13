讓專業的來！鬼頭刀分切秀 周六希望廣場登場

改編自同名漫畫的《不死軍團》，故事主要描述四位擁有不死能力的神秘傭兵團隊，在地球已經隱姓埋名存活了好幾個世紀，，由已經活了六千多年，最長壽的團隊老大安蒂（莎莉賽隆 飾），帶領著其他成員布克（馬提亞斯修奈爾 Matthias Schoenaerts 飾）、喬（馬文坎薩林 Marwan Kenzari 飾）、尼基（盧卡馬里內利 Luca Marinelli 飾），默默地行俠仗義來保護這個世界，直到不死軍團接受前CIA探員科普利（奇維托艾吉佛 Chiwetel Ejiofor 飾）的委託，執行拯救人質任務的過程中，卻不慎落入科普利所設的圈套，而讓自己的不死能力曝光。

2020-08-13 11:23