讓專業的來！鬼頭刀分切秀 周六希望廣場登場
媲美日本鮪魚分切秀的鬼頭刀分切秀周六登場。琉球區漁會本周六日在台北希望廣場舉行鬼頭刀展售大會，邀請中華美食交流協會理事長郭宏徹操刀，會在消費者面前上演鬼頭刀分切秀。
琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，琉球區漁會致力推廣鬼頭刀，不斷開發各式鬼頭刀產品，現場不僅有現炸魚肉、炸魚香腸、魚丸湯供品嘗，也有鬼頭刀魚排、魚鬆、魚丸香腸、魚酥條、熟魚干等伴手禮可供消費者選購。
他表示，這次特別邀請中華美食交流協會理事長親自操刀，並且為消費者講解鬼頭刀，讓民眾更能了解這富含營養又美味的魚種。
時間：8月15日 上午9時。
地點：台北希望廣場（台北市林森北路與北平東路交叉口）
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