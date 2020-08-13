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吳念軒搶先穿LEVI'S「牛王」耍帥 純正日本血統牛仔褲迷必備

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
LEVI'S® Made In Japan （MIJ）系列，新一季登台，找來男星吳念軒搶先演繹。圖／LEVI'S提供
LEVI'S® Made In Japan （MIJ）系列，新一季登台，找來男星吳念軒搶先演繹。圖／LEVI'S提供

牛仔褲迷心中的「牛王」LEVI'S® Made In Japan （MIJ）系列，新一季登台，找來男星吳念軒搶先演繹，褲款融合日本美學與美式風格，穿上就是品味的象徵。

在時尚大片中，吳念軒以黃色T恤外搭 LEVI'S Made & Crafted®（LMC）的抽鬚丹寧外套，並穿上MIJ 512 Taper錐形褲，呈現出俐落的日本工藝。僅以色彩撞色達到搭配效果，無需過多點綴，穿出休閒而不失質感的造型。而MIJ系列從2011年首次登台之後，就受到消費者宇寧仔褲迷的喜愛，是因為採用了古老的編織機械技術，而生產的丹寧布料製作，因此數量極為稀有。而且透過緩慢而密集的編織手法，讓布料更為柔軟、堅韌，進而提升褲款耐用程度。

吳念軒演繹LEVI'S® Made In Japan 512 Taper錐形褲。圖／LEVI'S提供
吳念軒演繹LEVI'S® Made In Japan 512 Taper錐形褲。圖／LEVI'S提供

吳念軒演繹LEVI'S® Made In Japan 512 Taper錐形褲。圖／LEVI'S提供
吳念軒演繹LEVI'S® Made In Japan 512 Taper錐形褲。圖／LEVI'S提供

其次是結合日本傳統染色技術，並利用植物萃取的天然染色劑，色彩上增強漸層的層次效果。具備獨家洗色工藝，以手工刮鬚等多道工序將褲款呈現獨一無二的設計花紋。褲款還有印上紅色太陽的特色皮標、內口袋與標籤，均印有日本國旗及Made In Japan字樣，印證血統證明。另一特色的赤耳也採用獨有的靛藍布邊布，保持布料之耐用度。同時，MIJ系列版型是以亞洲人身材作為設計主軸，包含經典的511 修身窄管與 514 舒適直筒版型，亦有 502、512經典Taper 錐形窄管褲；而女款則有Boyfriend男友褲版型，每一款都有著截然不同的個性。

LEVI'S® MIJ系列結合日本傳統染色技術，並利用植物萃取的天然染色劑，色彩上增強漸層的層次效果。圖／LEVI'S提供
LEVI'S® MIJ系列結合日本傳統染色技術，並利用植物萃取的天然染色劑，色彩上增強漸層的層次效果。圖／LEVI'S提供

LEVI'S® MIJ系列512修身窄管褲7,590元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S® MIJ系列512修身窄管褲7,590元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S® MIJ系列502舒適錐形窄管褲7,590元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S® MIJ系列502舒適錐形窄管褲7,590元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S® MIJ系列511修身窄管褲7,590元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S® MIJ系列511修身窄管褲7,590元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S® MIJ系列514舒適直筒7,590元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S® MIJ系列514舒適直筒7,590元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S® MIJ系列Boyfriend男友褲7,090元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S® MIJ系列Boyfriend男友褲7,090元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S® MIJ系列502舒適錐形窄管褲6,990元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S® MIJ系列502舒適錐形窄管褲6,990元。圖／LEVI'S提供

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