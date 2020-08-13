LOEWE高顏值彩虹新香好聞到哭 網友嘆「怎麼這麼會啊」
小紅書上出現了LOEWE新款彩虹系列（Rainbow Collection）香水，高顏值的瓶身讓網友香香_Vince驚呼「我可真的太愛LOEWE了，怎麼這麼會啊」，衝著七夕情人節而來，台灣不確定會否上市，大陸網友已經歡騰熱議。
延續001香水瓶身，部分香調也是原有香水的重新包裝，半透明的彩色磨砂新瓶美得如同玻璃工藝品，包括LOEWE光之謬斯（LOEWE AURA）與LOEWE之水系列（LOEWE AGUA），預計將會上市10瓶新香，目前在小紅書上曝光了5瓶，網友AnnyFan表示「LOEWE味道和顏值把我圈得死死的」，顯見愛到深處無怨尤。光之謬斯系列的粉色木蘭花（Pink Magnolia）女香瓶身裝飾了純金潑墨，呼應光之謬思之名，以木蘭為主軸，尾韻是麝香、檀香的木質調。
LOEWE之水男士淡香（El）和女士淡香（Ella）分別以水藍、灰粉色作為瓶身色彩，也就是七夕大熱款的情侶對香，因此在香氛層次上也彼此呼應，都有葡萄柚、雪松、青苔等清透的香氣，女香揉和了玫瑰、睡蓮，男香添加鳳梨、青蘋果，交織輕甜浪漫的情調。LOEWE之水盛夏風情（Miami）淡香水顧名思義以邁阿密為靈感，將白晝與黑夜濱海氛圍化為柑橘香調，是偏夏季的氣味；LOEWE之水粉色珊瑚海（Mar De Coral）淡香水以靠近澳洲的珊瑚海為名，葡萄柚、日本柚子、柑橘的前調像清新的海風吹拂，中段是茉莉、薄荷、鈴蘭，以雪松、香草收尾，帶來優雅慵懶的海島度假氣息；另5瓶新款預計將在9月曝光。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言