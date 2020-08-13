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LOEWE高顏值彩虹新香好聞到哭 網友嘆「怎麼這麼會啊」

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
大陸網友點評LOEWE推出彩虹系列香水高顏值、好聞到哭。圖／取自小紅書
大陸網友點評LOEWE推出彩虹系列香水高顏值、好聞到哭。圖／取自小紅書

小紅書上出現了LOEWE新款彩虹系列（Rainbow Collection）香水，高顏值的瓶身讓網友香香_Vince驚呼「我可真的太愛LOEWE了，怎麼這麼會啊」，衝著七夕情人節而來，台灣不確定會否上市，大陸網友已經歡騰熱議。

延續001香水瓶身，部分香調也是原有香水的重新包裝，半透明的彩色磨砂新瓶美得如同玻璃工藝品，包括LOEWE光之謬斯（LOEWE AURA）與LOEWE之水系列（LOEWE AGUA），預計將會上市10瓶新香，目前在小紅書上曝光了5瓶，網友AnnyFan表示「LOEWE味道和顏值把我圈得死死的」，顯見愛到深處無怨尤。光之謬斯系列的粉色木蘭花（Pink Magnolia）女香瓶身裝飾了純金潑墨，呼應光之謬思之名，以木蘭為主軸，尾韻是麝香、檀香的木質調。

LOEWE之水男士淡香（El）和女士淡香（Ella）分別以水藍、灰粉色作為瓶身色彩，也就是七夕大熱款的情侶對香，因此在香氛層次上也彼此呼應，都有葡萄柚、雪松、青苔等清透的香氣，女香揉和了玫瑰、睡蓮，男香添加鳳梨、青蘋果，交織輕甜浪漫的情調。LOEWE之水盛夏風情（Miami）淡香水顧名思義以邁阿密為靈感，將白晝與黑夜濱海氛圍化為柑橘香調，是偏夏季的氣味；LOEWE之水粉色珊瑚海（Mar De Coral）淡香水以靠近澳洲的珊瑚海為名，葡萄柚、日本柚子、柑橘的前調像清新的海風吹拂，中段是茉莉、薄荷、鈴蘭，以雪松、香草收尾，帶來優雅慵懶的海島度假氣息；另5瓶新款預計將在9月曝光。

LOEWE AGUA Mar De Coral粉色珊瑚海淡香水。圖／取自小紅書LOEWE AGUA Miami盛夏風情淡香水。圖／取自小紅書LOEWE AGUA女士淡香水。圖／取自小紅書LOEWE AURA Pink Magnolia光之謬斯木蘭花女香。圖／取自小紅書LOEWE AGUA El男士淡香水。圖／取自小紅書
LOEWE AGUA Mar De Coral粉色珊瑚海淡香水。圖／取自小紅書LOEWE AGUA Miami盛夏風情淡香水。圖／取自小紅書LOEWE AGUA女士淡香水。圖／取自小紅書LOEWE AURA Pink Magnolia光之謬斯木蘭花女香。圖／取自小紅書LOEWE AGUA El男士淡香水。圖／取自小紅書
LOEWE AGUA Miami盛夏風情淡香水。圖／取自小紅書
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LOEWE AURA Pink Magnolia光之謬斯粉色木蘭花女香。圖／取自小紅書
LOEWE AURA Pink Magnolia光之謬斯粉色木蘭花女香。圖／取自小紅書
LOEWE AGUA El男士淡香水。圖／取自小紅書
LOEWE AGUA El男士淡香水。圖／取自小紅書
LOEWE AGUA Mar De Coral粉色珊瑚海淡香水。圖／取自小紅書
LOEWE AGUA Mar De Coral粉色珊瑚海淡香水。圖／取自小紅書
LOEWE推出彩虹系列（Rainbow Collection）香水。圖／取自小紅書
LOEWE推出彩虹系列（Rainbow Collection）香水。圖／取自小紅書
LOEWE推出彩虹系列（Rainbow Collection）香水。圖／取自小紅書
LOEWE推出彩虹系列（Rainbow Collection）香水。圖／取自小紅書
LOEWE推出彩虹系列（Rainbow Collection）香水。圖／取自小紅書
LOEWE推出彩虹系列（Rainbow Collection）香水。圖／取自小紅書
LOEWE AGUA女士淡香水。圖／取自小紅書
LOEWE AGUA女士淡香水。圖／取自小紅書

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