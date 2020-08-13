LOEWE高顏值彩虹新香好聞到哭 網友嘆「怎麼這麼會啊」

小紅書上出現了LOEWE新款彩虹系列（Rainbow Collection）香水，高顏值的瓶身讓網友香香_Vince驚呼「我可真的太愛LOEWE了，怎麼這麼會啊」，衝著七夕情人節而來，台灣不確定會否上市，大陸網友已經歡騰熱議。

延續001香水瓶身，部分香調也是原有香水的重新包裝，半透明的彩色磨砂新瓶美得如同玻璃工藝品，包括LOEWE光之謬斯（LOEWE AURA）與LOEWE之水系列（LOEWE AGUA），預計將會上市10瓶新香，目前在小紅書上曝光了5瓶，網友AnnyFan表示「LOEWE味道和顏值把我圈得死死的」，顯見愛到深處無怨尤。光之謬斯系列的粉色木蘭花（Pink Magnolia）女香瓶身裝飾了純金潑墨，呼應光之謬思之名，以木蘭為主軸，尾韻是麝香、檀香的木質調。