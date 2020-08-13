一擦女力爆發！露華濃Ｘ神力女超人1984推13款聯名彩妝

想要女力爆發，就跟著神力女超人的腳步吧！電影《神力女超人1984》預計10月2日在台上映，搶在上映前，彩妝品牌露華濃REVLON搶先曝光，與《神力女超人1984》聯名，共推出13款彩妝品項，充滿復古感與霸氣的女力，讓女人一抹就自信十足，美麗爆表。

全系列商品，都能看到神力女超人的影子，從包裝上就能看到經典的金色「W」Logo，整體色系也不走大地色系，反而是霸氣紅色、金色與突顯個人風格的多樣化顏色，充滿美系色彩，也讓台灣女生可以嘗試不同的彩妝風格。

唇彩共有4款經典璀燦唇膏新色，1款銀河唇釉新色，均以紅色、古銅色為主，唇膏#001勇者無懼就是經典的古銅金，彷彿穿上神力女超人的盔甲；#002超級女英雄則是霸氣的紅色，霧面卻性感。

眼彩則是推出共有10種顏色的修容眼影盤，共有8色眼影＋2色打亮，集結眼影、打亮、腮紅、修容，多樣化的色系選擇，讓女人可以大膽嘗試；另款特別的幻化雙色眼線亮粉，一支有著綠松石色與紫羅蘭色，一擦上眼就超顯色。