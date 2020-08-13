愛心形Serpenti包超狂！寶格麗x Ambush開放預購9月到

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）的Serpenti包包，以琺瑯或寶石勾勒蛇頭與鱗片作為包包的釦頭設計，經典貴氣，辨識度高，一直深受歡迎，包括天后蔡依林及全球網紅都是粉絲。但能想像愛心形狀的包包、搭配沒有鱗片的造型蛇頭嗎？寶格麗的「Serpenti Through the Eyes of…」跨界聯名系列，迎來最新篇章，邀請東京潮流設計師品牌Ambush和最推出聯名系列，大膽的設計日前透過寶格麗官方IG曝光立刻引起轟動，共3種包形分別個4種顏色即日起於官網開放預購。

由Ambush靈魂人物Yoon Ahn創意發想的寶格麗Serpenti包，以極為柔軟的納帕小牛皮打造，勾勒出蛇身柔軟蜷曲的線條，共有鮮豔的亮藍色、螢光綠色、桃紅色、和黑色四種顏色可選。而標誌的蛇頭，則以和包身同色的納帕小牛皮包覆鈸金鍍銅的金屬，更加鮮活地凸顯寶石鑲嵌的蛇眼。三種包形包括一款具有ㄇ字形金提把的手提肩背兩用包，一款無提把的肩背腰包兩用包，以及以一款裝飾流蘇的愛心形狀手拿包。包包背後裝飾聯名雙方的logo金屬牌，定價2450美金起。