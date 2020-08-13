米乖乖、地瓜、香米、豆漿 本周末花博園區特賣
農委會農糧署北區分署15日周六至16日周日，在台北花博農民市集舉辦展售活動，包括桃園三號新香米、米乖乖、豆漿、黑豆、甘藷、米穀麵包及當季綠竹筍、水梨等豐富農特產品，單筆消費250元送米糠皂，歡迎消費者採購。
北區分署表示，2016年推動大糧倉計畫以來，輔導北部地區二期作轉作黑豆、甘藷等雜糧作物，輔導農會單位開發新興米穀雜糧產品。
本周展售的品項，包括新屋區農會的桃園3號新香米，具有獨特芋頭香及香Q口感，還有新香米開發製成的米乖乖(椪柑口味、五香干貝口味)，產銷履歷黑豆粉(茶)蓋養生；公館鄉農會的養生黑米麵包以及紅棗；還有桃園1號、台農57號以及台農66號地瓜。
北區分署表示，單筆消費滿50元獲1點數，累計5點贈送50元抵用券，累積10點贈100元抵用券，可兌換當周限量好禮或折抵消費。同一攤位單筆消費250元以上就可以得到一個米糠皂 (每日限量50個)；此外，每日下午2時前單日消費達500元以上，可撈寶得農特產品。
●台北花博農民市集地點：台北市中山區玉門街1號 (捷運淡水信義線圓山捷運站1號出口)。
營業時間：周六、周日上午10時到下午6時。
北區農民行銷專區位置：市集入口處左側5攤位。
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