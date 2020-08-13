Whisky跟Whiskey 哪裡不一樣？

「Whisky」跟「Whiskey」兩個字，只差一個英文字母「E」，翻成中文都叫「威士忌」；不過兩者所代表的，是截然不同的威士忌門派，從拼字、原料、發酵方法、蒸餾方式、所使用的橡木桶，都完完全全不一樣。

「Whisky」是蘇格蘭威士忌的拼字法，到了美國，通常會拼成「Whiskey」；小小一個字母「E」，確區隔了兩者之間翻天覆地的差異，在此簡述如下。

在原料方面，蘇格蘭威士忌主要是用麥芽以及穀類，是綜合性穀類，美國威士忌基本上是以玉米與裸麥為主。如果是波本（Bourbon）威士忌，法律更規定其中玉米原料必須要超過51%以上，才能稱為「波本」。

除了原料不同，兩者發酵的方式也不一樣。蘇格蘭威士忌用酵母發酵，美國威士忌有一個特別的發酵的製程叫「Sour Mash（酸醪）」，它以一種近似東方「老滷」的觀念，用之前製程所留下來的發酵汁，來調配它的酸鹼平衡值，讓它像「老滷」一樣，提供穩定性的發酵汁。

再者，兩者所使用的蒸餾器形式，也完全不同。蘇格蘭威士忌使用「壺式蒸餾器（Pot Stills）」，美國威士忌則是採用「連續式蒸餾器」，也叫「柱式蒸餾（Column Stills）」。

用壺式蒸餾器釀製的烈酒，香氣明顯，酒精濃度較低，口感比較原始直接，需要經過橡木桶的陳年，讓酒變得柔和。而用柱式蒸餾器釀製的烈酒，酒精度較高，其香味和個性都為柔和。

而使用橡木桶的方式，兩者更有天壤之別。蘇格蘭威士忌使用二手桶來陳年，但美國威士忌卻是使用全新橡木桶來陳年。

由此可知，蘇格蘭威士忌與美國威士忌，完全是兩種截然不同的製酒價值觀之下，所誕生的產物。所以就別再老是用蘇格蘭威士忌的標準，去評價美國威士忌了。明明一個是英式足球，一個是美式足球，怎麼能用一套單一標準，一概而論呢？

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