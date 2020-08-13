Timberland招牌黃靴進化了！不只是大寫的帥氣 還有綠色時尚意識

Timberland的招牌防水黃靴深植人心，但今年品牌推出全新的Madbury瘋型鞋系列，展現前所未有的帥氣外觀。而Dr. Martens為了向傳奇藝術家Jean-Michel Basquiat致敬，也打造了限定鞋款、靴款，並融入其畫作當作視覺主題。

Timberland以1973 年首創的經典防水靴子為理念，來塑造 Madbury瘋型鞋系列，透過幾何拼接的方式，像是結合了outdoor風格的鞋款與靴款。還承襲了品牌可持續發展的理念，鞋面採用優質的環保皮革及以至少50%回收塑膠瓶製成的ReBOTL™物料，同時再搭配富有彈性、輕盈的泡棉中底與加厚的流線型鞋底，提供緩震作用及絕佳的抓地力。除了皮革中筒休閒靴外，Timberland還呈現了磨砂革中筒休閒靴、拼接中筒休閒靴，以及多款拼接休閒鞋，無論男、女性消費者都能找到合適的款式。

Dr. Martens為了向傳奇藝術家Jean-Michel Basquiat致敬，也打造了限定鞋款、靴款，並融入其畫作當作視覺主題。圖／合順興提供

被譽為20世紀最具影響力之一的後現代藝術家Jean-Michel Basquiat，可說是藝術界的傳奇之一，更有著「黑人畢卡索」的封號，雖然早逝至今仍深深影響著音樂、藝術及流行時尚。Dr. Martens便以他的畫作為靈感，運用於經典鞋款上，像是1460八孔靴鞋身充滿隨興的塗鴉，是以1983年Basquiat所設計的的「Beat Bop」單曲封面為畫作呈現；1461三孔鞋則是選擇在鞋頭處呈現Basquiat絢爛的經典作品 「Dustheads」，重現80年代的藝術市場與鑑賞品味。

女款Madbury拼接休閒鞋3,200元。圖／Timberland提供

男款Madbury皮革中筒靴4,200元。圖／Timberland提供

男款Madbury拼接休閒鞋3,200元。圖／Timberland提供

女款Madbury拼接休閒鞋3,200元。圖／Timberland提供

男款Madbury拼接休閒鞋3,200元。圖／Timberland提供

男款Madbury磨砂革中筒休閒靴4,500元。圖／Timberland提供

男款Madbury磨砂革中筒休閒靴4,500元。圖／Timberland提供

Dr. Martens x BASQUIAT 1461三孔鞋6,280元。圖／合順興提供