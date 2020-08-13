2人同行「東石生蠔」0元吃到飽！哞哞屋打卡再送干貝

營養豐富的「生蠔」，是許多男性心中的補身聖品。為迎接即將到來的七夕情人節，馬辣集團旗下的「哞哞屋和牛燒肉」自8月16日起推出優惠活動，只要2成人以上同行並預約指定方案，就可免費升級「東石生蠔無限吃到飽」。另外參與打卡活動，再贈送「金莎醬佐北海道大干貝」。

位於西門町的「哞哞屋和牛燒肉」，以「火烤兩吃」的用餐型態，提供有美國SRF金牌極黑和牛與澳洲M8～M9+黑毛和牛、澳洲特級牛舌、西班牙伊比利豬肋條、阿拉伯藍鑽蝦、阿根廷天使紅蝦、丹麥國寶Ａ級松阪豬、紐西蘭小羔羊等一系列食材，還有美國Prime級冷藏安格斯牛排、經典1855 Choice安格斯霜降雪花等肉品，總計達100種食材選擇，通通都是無限量供應。本季又再新增干貝唇、辣味螺肉、胡麻讚岐烏龍麵等冷食。