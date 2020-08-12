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6種三眼怪造型！哈根達斯推「玩具總動員」冰淇淋月餅

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
Häagen-Dazs推出玩具總動員25周年限定冰淇淋月餅禮盒「童心繫夢」，每盒1,800元。圖／Häagen-Dazs提供
Häagen-Dazs推出玩具總動員25周年限定冰淇淋月餅禮盒「童心繫夢」，每盒1,800元。圖／Häagen-Dazs提供

隨著知名電影「玩具總動員」25週年，Häagen-Dazs於今年中秋前夕特別推出玩具總動員25周年限定冰淇淋月餅禮盒「童心繫夢」，不僅月餅本身有著可愛的三眼怪圖案，還搭配有限定的「三眼怪保冷袋」，讓中秋團聚更有滋味。美麗華旗艦店也化身玩具總動員造型的「童心太空站」，讓民眾可以拍照，參與打卡活動，還有機會免費獲得月餅禮盒。

繼2019年首度推出玩具總動員限定冰淇淋月餅禮盒「團趣中秋」後，今年Häagen-Dazs在於電影滿25週年時，推出「童心繫夢」禮盒，每盒共有香草、巧克力、草莓、芒果、夏威夷果仁、淇淋巧酥等6種口味，各自搭配不同造型的三眼怪，每盒1,800元。隨盒附贈的限定款保冷袋，同樣也是佈滿三眼怪圖案，適合粉絲收集。另外凡購買禮盒者，即可獲得刮刮卡，有機會獲得玩具總動員造型絨毛喇叭、手持電風扇等禮品。

美麗華旗艦店此次也配合活動，打造成為玩具總動員造型的「童心太空站」，有著吸睛的紅色造型火箭。即日起至童心太空站參與打卡活動，就有機會抽中童心繫夢禮盒。即日起至9月11日期間，Häagen-Dazs也推出全系列月餅預購72折～88折的優惠，每買5盒再加贈冰淇淋單球券5張，9月12日至10月1日期間，也有不同的預購方案。

美麗華旗艦店限時化身成為玩具總動員造型的「童心太空站」。圖／Häagen-Dazs提供
美麗華旗艦店限時化身成為玩具總動員造型的「童心太空站」。圖／Häagen-Dazs提供

月餅 太空 冰淇淋

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