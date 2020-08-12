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每個人100%做6動作！讓肌膚提前老化、噴香水還會長斑

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
揉眼睛，容易傷害到眼周脆弱的肌理，細紋也跟著產生。圖／摘自 pexels
揉眼睛，容易傷害到眼周脆弱的肌理，細紋也跟著產生。圖／摘自 pexels

生活中有許多小習慣，也是每個人生活中，每天會做的、必須會做的、想要做的，而有哪些習慣，不只暴露了年齡，也讓身體、肌膚開始出現老化的狀況呢？以下6件事，都會讓自己提早老化。

一、揉眼睛

什麼樣的情況最容易揉眼睛呢？眼睛進沙、鼻子過敏、視線模糊，都會用手不停地揉眼睛。但眼睛周圍的肌膚，是臉上最脆弱的部位，經常揉擦，可能會破壞眼部周圍肌膚的彈性，加速細紋形成，老化眼周就隨之而來。

二、午休趴睡

上班族、學生族群，最喜歡在桌子上趴著休息一毀，這樣的舉動，竟會傷害臉部的肌膚？趴睡時，會帶給臉部壓力，在同時電腦前的輻射也會讓肌膚的水分蒸發，造成肌膚乾燥、衰老，可以加個軟墊，讓臉部受壓的機會減弱。

三、撐托下巴

等待、慵懶、裝可愛，許多人有用手托下巴的小動作。其實這樣的小動作，不僅拉扯臉部肌膚、破壞臉部平衡，還可能造成臉部左右邊不對稱，拉扯肌膚久了，就會產生小細紋，等出現細紋，要挽救就難了。

四、用吸管的習慣

很多人不會刻意去關注的「用吸管喝東西」，嘴巴在吸食飲料的時候，長期嘴部這樣的反覆動作，會讓嘴邊周圍產生許多的皺紋。

五、噘嘴、大笑表情紋

到了一定年紀，肌膚會隨著時間老化，也開始注重美白、抗皺的保養品。雖然保養品都沒少用，為何皺紋還是存在呢？其實這樣的紋路，跟表情、習慣有關係，如：噘嘴、抬眉等等，請盡量減少。

六、於頸部噴灑香水

頸部是香水發揮香氣最佳的迷人部位，但同時也可能會加速頸部肌膚流失水分的可能性，久而久之導致頸部肌膚提前老化。部分香水中的化學成分，與紫外線產生了反應，也有導致斑點的可能性，嚴重點還有可能會出現皮膚過敏、敏感的問題。

習慣用吸管的人，也要注意嘴巴周邊，也會出現皺紋。圖／摘自 pexels
習慣用吸管的人，也要注意嘴巴周邊，也會出現皺紋。圖／摘自 pexels
托著臉頰，也可能造成肌膚紋路的變多，減少這些小動作，讓老化別那麼快找上門。圖／摘自 pexels
托著臉頰，也可能造成肌膚紋路的變多，減少這些小動作，讓老化別那麼快找上門。圖／摘自 pexels
趴睡可能會造成面部的壓力及壓痕，久而久之皺紋就出現了。圖／摘自 pexels
趴睡可能會造成面部的壓力及壓痕，久而久之皺紋就出現了。圖／摘自 pexels

老化 吸管

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