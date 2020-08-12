全聯最新點換購POLeR三折起 雙面睡袋走到哪睡到哪

近年來台灣露營風潮盛行，今年在疫情影響之下，國旅更是大爆發，進而帶動戶外活動的熱潮，特別是露營，全聯8/14起的最新一檔點換購活動，首度找來源自美國波特蘭的風格Outdoor第一品牌「POLeR」合作，推出9款實用又時髦、在家也可使用的戶外用品，只要500福利點或集滿10生鮮、咖啡積分，就能以299元～7180元不等的價格換購一款，以市價換算最低3折起。

「POLeR」品牌是由一群喜愛旅行、攝影、戶外和冒險的人士所創立，並以實用性、時尚角度打造富有趣味性的戶外質感單品，將設計帶入戶外生活，也會不定期推出一些令人愛不釋手的戶外好物，這次在全聯推出的商品選用的是全新獨家「毛邊楓葉迷彩」印花；楓葉橘紅色彩搭配較陽剛的迷彩融合成大自然的千變萬化感。

全聯自8/14～10/15推出為期9周的「隨時隨地都能露營」集點加價換購活動，共有3大類、9款單品，包含經典旅行隨身配件包、戶外折疊式裝備拖車、輕便折疊椅、雙人帳篷、雙面睡袋、雙面斗篷、多功能保冰袋相機袋、可拆三件式鋼刀叉餐具組、戶外杯盤組等。

其中，部分單品還能一物兩用，不僅能在戶外露營時使用，也能變身居家好夥伴。像是，人型雙面睡袋，除了是睡袋也是大衣，還可將兩個睡袋拼接成簡易雙人床墊，市價5980元，只要500福利點+3180元或1000福利點+2980元或10生鮮積分+2980元或任10杯OFF COFFEE+2980元，即可換購。而雙人帳篷，不僅內部舒適寬敞且輕巧方便收納，雙層全開式設計，在家還可當蚊帳，市價14,800元，只要500福利點+7180元或1000福利點+6980元或10生鮮積分+6980元或任10杯OFF COFFEE+6980元，即可換購。