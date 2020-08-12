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降溫又逆齡！楊丞琳、林依晨都加入「精靈系短髮」行列

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
楊丞琳剪短髮，笑說希望大家不要脫粉。圖／摘自IG
楊丞琳剪短髮，笑說希望大家不要脫粉。圖／摘自IG

天氣熱炸，女生透過頭髮也能降溫，近期林依晨、楊丞琳都無預警剪去長髮，留了一頭精靈系的短髮，都讓粉絲驚呼「變年輕啦」，楊丞琳還詳細分享自己變髮過程，笑說「希望大家不要脫粉」。

楊丞琳近期當起YouTuber，時常分享自己美妝、保養、剪髮的秘訣，這回她直接公開自己變髮過程，還自行動刀剪下長髮，她在IG上表示，「#為何每十年就會從長髮變短髮、#真的只是碰巧我沒有刻意安排、#為了後面即將曝光的作品而剪」，這回剪了肩上短髮，楊丞琳在髮色上也有特色，她表示「外面是淺奶茶，裡面是深墨綠，提供給好奇的人！」兩種顏色搭配，看來精靈感更強。

林依晨也突然剪了短髮，還選在電影「打噴嚏」上映期間，她的髮型同樣是肩上短髮，顏色上沒有太大不同，但新照片曝光，卻多了一分更年輕的率性感，而且新短髮現身，搭配上耳環，更為年輕。

其實演藝圈不少女星也愛剪短髮，素來都愛長髮的蔡依林，也曾經剪了短髮，被粉絲大呼俐落有型。

蔡依林也曾減過短髮。圖／摘自IG
蔡依林也曾減過短髮。圖／摘自IG
楊丞琳原本的長髮造型。圖／摘自IG
楊丞琳原本的長髮造型。圖／摘自IG
楊丞琳剪短髮，笑說希望大家不要脫粉。圖／摘自IG
楊丞琳剪短髮，笑說希望大家不要脫粉。圖／摘自IG
林依晨剪短髮更率性。圖／摘自微博
林依晨剪短髮更率性。圖／摘自微博
楊丞琳（左）、林依晨都剪了短髮。圖／摘自IG、微博
楊丞琳（左）、林依晨都剪了短髮。圖／摘自IG、微博

剪髮

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