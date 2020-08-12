降溫又逆齡！楊丞琳、林依晨都加入「精靈系短髮」行列
天氣熱炸，女生透過頭髮也能降溫，近期林依晨、楊丞琳都無預警剪去長髮，留了一頭精靈系的短髮，都讓粉絲驚呼「變年輕啦」，楊丞琳還詳細分享自己變髮過程，笑說「希望大家不要脫粉」。
楊丞琳近期當起YouTuber，時常分享自己美妝、保養、剪髮的秘訣，這回她直接公開自己變髮過程，還自行動刀剪下長髮，她在IG上表示，「#為何每十年就會從長髮變短髮、#真的只是碰巧我沒有刻意安排、#為了後面即將曝光的作品而剪」，這回剪了肩上短髮，楊丞琳在髮色上也有特色，她表示「外面是淺奶茶，裡面是深墨綠，提供給好奇的人！」兩種顏色搭配，看來精靈感更強。
林依晨也突然剪了短髮，還選在電影「打噴嚏」上映期間，她的髮型同樣是肩上短髮，顏色上沒有太大不同，但新照片曝光，卻多了一分更年輕的率性感，而且新短髮現身，搭配上耳環，更為年輕。
其實演藝圈不少女星也愛剪短髮，素來都愛長髮的蔡依林，也曾經剪了短髮，被粉絲大呼俐落有型。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言