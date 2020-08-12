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寶寶款豆豆鞋、全球獨家包 TOD'S女仕配件概念店新開幕

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
TOD'S 經典BABY豆豆鞋。圖／迪生提供
TOD'S 經典BABY豆豆鞋。圖／迪生提供

義大利精品品牌TOD'S首間女仕配件概念店，正式於SOGO敦化館一樓全新開幕，除了主打像是居家客廳般的舒適購物空間之外，還提供了許多獨家販售的商品像是台灣獨家的鴕鳥皮珍稀皮革D-Styling Bag、Baby系列，希望帶給消費者不一樣的購物體驗。

這次TOD'S SOGO敦化店主打的鴕鳥皮D-Styling Bag不僅是全台獨家，還是全球獨家，以珍稀鴕鳥皮打造，內部附有鐫刻Limited Edition字樣的金屬標識牌，是很值得收藏的款式，另外也販售同材質的鴕鳥皮革豆豆鞋。

而超可愛的Baby系列，首次登陸台灣也選在TOD'S SOGO敦化店獨家販售，用頂級柔軟的精緻皮革打造出的迷你寶寶款經典豆豆鞋，充分展現品牌代表性設計風格。

此外，之前於期間限定店推出的My Gommino豆豆鞋訂製服務也再度登場，提供超過50多種不同顏色的皮革供顧客選擇，除了女款也提供男款，更推出像是鱷魚皮、鴕鳥皮及蛇皮多款全新珍稀材質。整個流程從挑選皮革、飾釦、烙印上英文名字縮寫都可以依照顧客需求打造，再搭配色彩繽紛的標誌性橡膠豆豆，就完成一雙獨一無二的經典豆豆鞋囉！

TOD'S頂級鱷魚皮訂製男士豆豆鞋。圖／迪生提供
TOD'S頂級鱷魚皮訂製男士豆豆鞋。圖／迪生提供
TOD'S SOGO敦化館陳列照。圖／迪生提供
TOD'S SOGO敦化館陳列照。圖／迪生提供
TOD'S台灣限定D-STYLING鴕鳥皮手提包，價格店洽。圖／迪生提供
TOD'S台灣限定D-STYLING鴕鳥皮手提包，價格店洽。圖／迪生提供
TOD'S SOGO敦化館店裝照。圖／迪生提供
TOD'S SOGO敦化館店裝照。圖／迪生提供
TOD'S SOGO敦化館店裝照。圖／迪生提供
TOD'S SOGO敦化館店裝照。圖／迪生提供
TOD'S經典BABY豆豆鞋。圖／迪生提供
TOD'S經典BABY豆豆鞋。圖／迪生提供
TOD'S My Gommino豆豆鞋訂製系列。圖／迪生提供
TOD'S My Gommino豆豆鞋訂製系列。圖／迪生提供
義大利精品品牌TOD'S首間女仕配件概念店，正式於SOGO敦化館一樓全新開幕，販售許多獨家商品。圖／迪生提供
義大利精品品牌TOD'S首間女仕配件概念店，正式於SOGO敦化館一樓全新開幕，販售許多獨家商品。圖／迪生提供
TOD'S鴕鳥皮革D-Styling Bag及豆豆鞋系列。圖／迪生提供
TOD'S鴕鳥皮革D-Styling Bag及豆豆鞋系列。圖／迪生提供
TOD'S鴕鳥皮豆豆鞋，價格店洽。圖／迪生提供
TOD'S鴕鳥皮豆豆鞋，價格店洽。圖／迪生提供
TOD'S頂級鱷魚皮訂製女士豆豆鞋。圖／迪生提供
TOD'S頂級鱷魚皮訂製女士豆豆鞋。圖／迪生提供

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