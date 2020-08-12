TikTok 2020上半年熱門短影音排行榜出爐！ 「雪花飄飄」稱霸最夯華語歌曲

短影音潮流橫掃全球，行動短影音平台TikTok公布2020上半年熱門短影音排行，最熱門音樂由形成「xuehuapiaopiao」迷因風潮的《一剪梅》稱霸 TikTok 2020上半年華語音樂榜，最夯的挑戰賽由 #pewpewpew 奪下，總觀看數高達1.8億；TikTok特效遊戲類由「潛水艇」遊戲特效奪冠，總觀看數達到近3,000萬。

費玉清演唱的《一剪梅》可說是華語老歌經典，今年突然在歐美爆紅，形成一股「xuehuapiaopiao」風潮，在多個國家的 Spotify榜單登頂，各種翻唱短影音層出不窮，大批不會講中文的老外都要唱上一句洗腦的「雪花飄飄、北風蕭蕭，天地一片蒼茫」。TikTok也掀起一波抒情歌翻唱熱潮，華語音樂榜第二名阿冗《與我無關》推出2天就突破900萬次播放，第三名夢然的《少年》歌詞鼓勵人不忘初心，也在TikTok社群引起廣大迴響。

TikTok 2020年上半年挑戰賽排行榜前三名由魔性十足的#pewpewpew、#AnysongChallenge及英國歌手Dua Lipa 的#DontStartNow奪下。 #pewpewpew強烈的節奏感的音樂搭配「超大頭」視覺特效，讓眾多明星網紅一玩就上癮，鄧紫棋、王陽明與蔡詩芸、反骨男孩等都PO出挑戰影片，總觀看次數高達1.8億次；韓國歌手Zico的#AnysongChallenge以簡單的舞蹈動作搭上洗腦的旋律，不僅眾多K-pop歌手共襄盛舉，更引起全世界跟風，甚至還在疫情期間被改編成「洗手舞」；Dua Lipa單曲 #DontStartNow ，歌詞「不要出現，不要出去，別在這時候關心我」也意外搭上疫情時事迅速走紅，同樣被封為防疫神曲，TikTok用戶更編成簡單舞蹈，吸引全球500 萬用戶參與挑戰，名人Melody 、反骨男孩都跟風拍攝。

TikTok每周都會上線許多趣味性十足的互動特效，2020年上半年最受用戶歡迎的是互動性極強的遊戲類特效，「潛水艇」遊戲榮登排行榜第一名，頭部上下移動即可控制潛水艇；第二名的「廣場舞」特效是透過分身的呈現來豐富視覺畫面，馬上擁有伴舞團；排名第三的「紫色靈波」搭配「#甩頭變身」，非常適合變裝挑戰。第四至第十名依序為「追蹤你的臉」、「超大頭」、「漫畫男友」、「旋轉emoji」、「蔬菜九宮格」、「中式英文測驗」、「定格背景」。