快訊

怕路上沒錢花！于美人燒幾十萬進羅霈穎戶頭 前男友視訊弔唁

正妹醫師返鄉服務 男友醫生愛相隨調台東

TikTok 2020上半年熱門短影音排行榜出爐！ 「雪花飄飄」稱霸最夯華語歌曲

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
TikTok公布2020年上半年熱門特效TOP 10排行榜。圖／TikTok提供
TikTok公布2020年上半年熱門特效TOP 10排行榜。圖／TikTok提供

短影音潮流橫掃全球，行動短影音平台TikTok公布2020上半年熱門短影音排行，最熱門音樂由形成「xuehuapiaopiao」迷因風潮的《一剪梅》稱霸 TikTok 2020上半年華語音樂榜，最夯的挑戰賽由 #pewpewpew 奪下，總觀看數高達1.8億；TikTok特效遊戲類由「潛水艇」遊戲特效奪冠，總觀看數達到近3,000萬。

費玉清演唱的《一剪梅》可說是華語老歌經典，今年突然在歐美爆紅，形成一股「xuehuapiaopiao」風潮，在多個國家的 Spotify榜單登頂，各種翻唱短影音層出不窮，大批不會講中文的老外都要唱上一句洗腦的「雪花飄飄、北風蕭蕭，天地一片蒼茫」。TikTok也掀起一波抒情歌翻唱熱潮，華語音樂榜第二名阿冗《與我無關》推出2天就突破900萬次播放，第三名夢然的《少年》歌詞鼓勵人不忘初心，也在TikTok社群引起廣大迴響。

TikTok 2020年上半年挑戰賽排行榜前三名由魔性十足的#pewpewpew、#AnysongChallenge及英國歌手Dua Lipa 的#DontStartNow奪下。 #pewpewpew強烈的節奏感的音樂搭配「超大頭」視覺特效，讓眾多明星網紅一玩就上癮，鄧紫棋、王陽明與蔡詩芸、反骨男孩等都PO出挑戰影片，總觀看次數高達1.8億次；韓國歌手Zico的#AnysongChallenge以簡單的舞蹈動作搭上洗腦的旋律，不僅眾多K-pop歌手共襄盛舉，更引起全世界跟風，甚至還在疫情期間被改編成「洗手舞」；Dua Lipa單曲 #DontStartNow ，歌詞「不要出現，不要出去，別在這時候關心我」也意外搭上疫情時事迅速走紅，同樣被封為防疫神曲，TikTok用戶更編成簡單舞蹈，吸引全球500 萬用戶參與挑戰，名人Melody 、反骨男孩都跟風拍攝。

TikTok每周都會上線許多趣味性十足的互動特效，2020年上半年最受用戶歡迎的是互動性極強的遊戲類特效，「潛水艇」遊戲榮登排行榜第一名，頭部上下移動即可控制潛水艇；第二名的「廣場舞」特效是透過分身的呈現來豐富視覺畫面，馬上擁有伴舞團；排名第三的「紫色靈波」搭配「#甩頭變身」，非常適合變裝挑戰。第四至第十名依序為「追蹤你的臉」、「超大頭」、「漫畫男友」、「旋轉emoji」、「蔬菜九宮格」、「中式英文測驗」、「定格背景」。

TikTok 華語 疫情

延伸閱讀

中美將開貿易協議審查會議 微信、TikTok可能被討論

中國傳擬將TikTok微信話題 納入中美貿易會談

MLB／不甩川普禁令 TikTok仍與洋基簽下贊助合約

誰是下一個TikTok？逼退中企、制裁香港，川普盤算全解讀！

相關新聞

TikTok 2020上半年熱門短影音排行榜出爐！ 「雪花飄飄」稱霸最夯華語歌曲

短影音潮流橫掃全球，行動短影音平台TikTok公布2020上半年熱門短影音排行，最熱門音樂由形成「xuehuapiaop...

狂掃日本藥妝店眼藥水 眼科名醫：毋湯喔！

現代人長時間工作、使用3C產品，常感覺眼睛乾澀，許多人自行購買生理食鹽水、人工淚液，或專程到日本購買眼藥水使用。但醫師提...

刈包狂賣4倍！必比登「源芳刈包」：嚇死了～不夠賣

最新公布的「台北台中米其林指南 2020」中的「必比登推介名單」，台北共計有54間入圍，包括有7間新進榜餐廳。在7間新血...

《米其林2020》台北7家新入選必比登 評審員必吃推薦

「臺北臺中米其林指南 2020」必比登推介（Bib Gourmand）名單剛剛公布，包括臺北31家店、23間街頭小吃，以...

7-11「振興三倍券」3大優惠再延長！指定商品面額2倍用

為了持續振興消費，7－ELEVEN宣布自8月15日至9月8日針對紙本振興三倍券延長3大優惠方案，包括討論度最高的「振興三...

降溫又逆齡！楊丞琳、林依晨都加入「精靈系短髮」行列

天氣熱炸，女生透過頭髮也能降溫，近期林依晨、楊丞琳都無預警剪去長髮，留了一頭精靈系的短髮，都讓粉絲驚呼「變年輕啦」，楊丞...

寶寶款豆豆鞋、全球獨家包 TOD'S女仕配件概念店新開幕

義大利精品品牌TOD'S首間女仕配件概念店，正式於SOGO敦化館一樓全新開幕，除了主打像是居家客廳般的舒適購物空間之外，...

me ISSEY MIYAKE「飛翔的鳥」藝術家系列 也太可愛了吧

me ISSEY MIYAKE每年都推出藝術家特別系列，繼早前和藝術家橫尾美美以其擅長的細膩生動色彩聯名之後，在品牌創立...

RIMOWA戴上「有色鏡片」看世界 MYKITA搭載劃時代科技既防曬又抗老

跨足眼鏡市場的高級行李箱品牌RIMOWA在新的一季中，推出了多款亮色設計墨鏡，彷彿要人戴著「有色鏡片」看世界一樣。而MY...

吳亦凡、朴寶劍撞衫撞出既視感 瘦子荒漠峽谷穿LV氣場全開

吳亦凡頂著綠髮、穿上路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）出現在大陸版《COSMOPOLITAN》（時尚COS...

伯蘭爵「黑中白」香檳 PN VZ15發表

007情報員最喜歡的香檳伯蘭爵（Bollinger），日前推出一款全新酒款PN VZ15

影／築間鍋物進駐一中商圈 海鮮每天基隆直送

築間餐飲集團近年擴展極快，它旗下的「築間幸福鍋物」今進駐台中市一中商圈，除了是全台的第61家店，也是一中商圈少見的大型連...

熱門新聞

母要求比照哥哥給孝親費 她一聽金額立刻拒絕反遭罵「不孝」

財神爺只愛他！大樂透頭獎1.28億1注獨得 獎落台中

今年颱風位置特殊 彭啟明：像典型反聖嬰年的颱風

萬華3店獲選必比登 源芳刈包：饕客心中幾顆星最重要

搭火車睡著 「牽到隔壁陌生女孩的手」 網友：幹嘛下車 絕對要火車環島！

南科龐大商機 星巴克咖啡周五再開一家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。