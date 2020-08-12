me ISSEY MIYAKE「飛翔的鳥」藝術家系列 也太可愛了吧
me ISSEY MIYAKE每年都推出藝術家特別系列，繼早前和藝術家橫尾美美以其擅長的細膩生動色彩聯名之後，在品牌創立20周年之際，2020年找來日本插畫藝術家黑田征太郎（Seitaro Kuroda）打造藝術家特別款，以稚拙筆觸吸引人們的目光。
以21世紀的服裝為目標，me ISSEY MIYAKE創立20年以來，運用獨特材質和面料技術，打造出輕便好照顧又實穿的單品，近期邀請81歲的插畫藝術家合作，以其童趣風格打造「飛翔的鳥」和「沉睡的貓頭鷹」等一系列粗獷但可愛的作品，呼應品牌風格。
1939年出生於大阪的黑田征太郎，六○年代起就開始在世界各地創作，1992年在紐約成立工作室，他以既抽象又帶有童趣感的繪畫線條聞名，本人瀟灑豪放的外型和作品風格迥異，也令人印象深刻。將插畫作品忠實呈現在me ISSEY MIYAKE凹凸不平的縐褶面料，並非易事，品牌也重新為每一幅畫作制定了服裝新色，希望透過黑田征太郎活潑鮮明的藝術作品，將創作熱忱和無憂無慮的氣息，轉化在服裝上成為溫暖人心的力量。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言