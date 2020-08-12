me ISSEY MIYAKE「飛翔的鳥」藝術家系列 也太可愛了吧

黑田征太郎特別為me ISSEY MIYAKE打造的圖畫「飛翔的鳥」。圖／me ISSEY MIYAKE提供 me ISSEY MIYAKE每年都推出藝術家特別系列，繼早前和藝術家橫尾美美以其擅長的細膩生動色彩聯名之後，在品牌創立20周年之際，2020年找來日本插畫藝術家黑田征太郎（Seitaro Kuroda）打造藝術家特別款，以稚拙筆觸吸引人們的目光。

以21世紀的服裝為目標，me ISSEY MIYAKE創立20年以來，運用獨特材質和面料技術，打造出輕便好照顧又實穿的單品，近期邀請81歲的插畫藝術家合作，以其童趣風格打造「飛翔的鳥」和「沉睡的貓頭鷹」等一系列粗獷但可愛的作品，呼應品牌風格。