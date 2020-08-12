RIMOWA戴上「有色鏡片」看世界 MYKITA搭載劃時代科技既防曬又抗老

跨足眼鏡市場的高級行李箱品牌RIMOWA在新的一季中，推出了多款亮色設計墨鏡，彷彿要人戴著「有色鏡片」看世界一樣。而MYKITA更是不斷突破自我，首度採用劃時代的偏光鏡片科技，讓太陽眼鏡濾光效果提升，達到防曬又抗老的保護。

RIMOWA除了經營高級行李裝備之外，還在今年首度跨足光學眼鏡市場，延續品牌精神，以極簡美學作為依歸，而且講究細節製作，全品項都在義大利生產完成。而新款的Rim系列飛行員太陽眼鏡則受到消費者的關注，採用醋酸纖維框架，搭配鈀金屬的鏡腿，且使用鍍鈀修飾，精準的詮釋品牌DNA中的俐落感。而且RIMOWA還利用耐刮的高分子樹脂來製作鏡片，並塗覆反光層，在保護眼睛的同時兼顧清晰度。備有紅色、亮黃色以的設計，外觀十分吸引人。

而MYKITA推出了現今市面上最先進的『POLARIZED PRO』偏光鏡片，由九種膜層組合而成，其中獨家專利的Tajima Urethane™ 材質出自專精於偏光鏡片製造超過八十年的日本品牌TALEX。改善了傳統偏光鏡片沈重且易碎裂的缺點，而且提升濾光效果的偏光薄膜包覆於鏡片內層，能濾除有害紫外線、紊亂的反射光線與眩光，即便在需要長時間用眼的情況下，也能維持舒適、不模糊的視野。首波應用於穩定度高、適合進行戶外運動的NO.1 不鏽鋼鏡框以及LITE ACETATE板材款式，未來才會擴大於其他系列。

MYKITA WESTON太陽眼鏡18,700元。圖／MYKITA提供

MYKITA BORGA太陽眼鏡20,500元。圖／MYKITA提供

RIMOWA RIM飛行員太陽眼鏡約9450元。圖／摘自RIMOWA官網