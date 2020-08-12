7-11「振興三倍券」3大優惠再延長！指定商品面額2倍用
為了持續振興消費，7－ELEVEN宣布自8月15日至9月8日針對紙本振興三倍券延長3大優惠方案，包括討論度最高的「振興三倍券3,000元變4,000元」、CP值最高的「200、500元面額2倍用」、「行動隨時取優惠」等，其中「200、500元面額2倍用」及「行動隨時取優惠」還可搭配預購振興三倍券時加贈的100元購物金一起使用，讓消費者買得更划算。
「振興三倍券3,000元變4,000元」是指持3,000元紙本振興三倍券可至7－ELEVEN門市購買面額4,000元的「振興隨取卡」，等同加送1,000元購物金，但不得與其他振興方案併用。
加倍奉還的「200、500元面額2倍用」除了延續上一波的CITY飲品系列、零食、飲料、泡麵、美妝保養品之外，因應中元節特別加入民生必需品，包括米、罐頭、沙拉油等共有82項指定商品，使用一張200元振興三倍券就可買滿400元指定商品，使用500元可買滿1,000元指定商品。
「行動隨時取優惠」購買多入可享優惠，並可分批跨店取貨，包括CITY系列飲品、常溫水、冷藏飲料、土司商品都有。
7－ELEVEN提醒，第三波振興三倍券領取期間自8月15日至8月31日每天上午9點至晚上10點，到原預購門市的ibon機台首頁點選「振興三倍券專區」，插健保卡或輸入身分證字號後4碼及領取序號，確認資料後可持ibon小白單到櫃台領取。
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