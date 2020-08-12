狂掃日本藥妝店眼藥水 眼科名醫：毋湯喔！

現代人長時間工作、使用3C產品，常感覺眼睛乾澀，許多人自行購買生理食鹽水、人工淚液，或專程到日本購買眼藥水使用。但醫師提醒，眼睛乾澀的原因很多，選錯眼藥水反而弄巧成拙。

新光醫院眼科主治醫師鄭聖甫表示，有人過敏、有人用眼時間長，眨眼次數少，許多原因造成眼睛有乾澀感。雖然眼睛乾澀不等於乾眼症，但當眼睛乾澀時間過久，可能引起發炎，進而造成乾眼症。

台北市立聯合醫院中興院區院長、眼科主治醫師蔡景耀則表示，約七、八成民眾自覺有乾眼症，過去乾眼症好發較乾燥的冬天，最近夏天患者也越來越多，主因是長久待在冷氣房裡，太過乾躁，也可能是出外吹風，但空氣品質不好引發眼睛乾澀。

蔡景耀說，淚液成分除了水，還有油脂和黏液。而淚水分泌少而導致的乾眼症患者，常見更年期婦女。若因覆蓋在淚水表面的油脂減少，使淚水揮發快而眼睛乾澀，常見類風濕性關節炎或紅斑性狼瘡患者；還人則是生活習慣不佳，如抽菸、熬夜，導致淚液品質差，滋潤效果不佳而出現乾眼症。

蔡景耀建議，可透過檢測來辨別眼睛乾澀的程度和成因，才能對症下藥，選擇合適的藥水來舒緩眼睛乾澀。

許多民眾沒有馬上因為眼睛乾澀而就醫，自行點眼藥水，最常見的是生理食鹽水。生理食鹽水可沖洗眼睛分泌物及異物，雖然對乾眼症有些許功效，但生理食鹽水「就只是水」，無法將水分「鎖在」眼睛上，因此乾澀時使用，成效不大。持續沖洗眼睛，可能破壞淚水結構、洗去油脂層，反使眼睛水分更易蒸發。

至於民眾常到日本藥妝店購買的眼藥水，鄭聖甫表示，這些藥水常添加不同成分，有些添加維他命B12，好讓眼睛放鬆；有些則添加血管收縮劑，讓原本又乾又紅的眼睛變得不紅。

雖然這些屬於成藥，可以自行購買，但鄭聖甫提醒，每當有症狀就擅自使用這些眼藥水，不但沒有解決眼睛乾澀真正的問題，反而會忽略一些警訊，例如眼睛紅可能是遭受感染等，而未及時就醫。

人工淚液則依據淚液成分，不僅能補水、還能補油，讓水分更容易依附在眼睛上，不輕易流失，具保濕效果；且根據眼睛乾澀程度除了液體型態，還有凝膠或是藥膏可以選擇。

鄭聖甫表示，乾眼症必須長期治療，但有些人工淚液含防腐劑，一天至多只能點四次，避免防腐劑堆積，反造成更嚴重的眼睛發炎反應。嚴重的乾眼症患者，若一天需點多次人工淚液，建議選擇不含防腐劑產品。

現在許多人配戴隱形眼鏡，蔡景耀提醒，最好六至八小時便摘下，若下班後仍需配戴，則建議換第二副日拋隱形眼鏡，或選擇周拋或月拋型隱形眼鏡。他說明，日拋隱形眼鏡吸水性高，長時間配戴會和眼睛搶水分，且容易變形，不僅影響視力矯正效果，也容易造成乾眼症。

長時間感到眼睛乾澀，蔡景耀建議，可先檢視自己的生活習慣，例如是否過度用眼，部分藥物也可能導致乾眼症；若長時間待在冷氣房，最好擺放一杯水增加濕氣，多喝水、減少熬夜及抽菸，更是重要。若仍未改善，勿隨意亂點眼藥水，最好前往眼科檢查評估。