吳亦凡、朴寶劍撞衫撞出既視感 瘦子荒漠峽谷穿LV氣場全開

吳亦凡身穿路易威登2020秋冬系列男裝，拍攝《時尚COSMO》封面。圖／取自微博 吳亦凡頂著綠髮、穿上路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）出現在大陸版《COSMOPOLITAN》（時尚COSMO）的金9封面，一身藍天白雲長大衣，不偏不倚正撞朴寶劍韓國版《VOGUE Korea》封面8月號，背景也有如出一轍的相似度，撞衫撞出既視感。

時尚COSMO由路易威登品牌大使吳亦凡擔綱藍天白雲大片拍攝，登封時尚大月9月號，以留住青春的熱血、無畏前路的坎坷作為主題，闡述吳亦凡如何從出道至今、到加入保時捷車隊的賽車手新身分，他穿上路易威登2020秋冬系列，展現男裝藝術總監Virgil Abloh喜愛的男孩夢，就像無憂無慮躺在大草時所仰望的天空，游離在真實與超現實的氛圍之間。