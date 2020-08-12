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吳亦凡、朴寶劍撞衫撞出既視感 瘦子荒漠峽谷穿LV氣場全開

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
吳亦凡、朴寶劍穿同件路易威登大衣登封。圖／取自微博、IG
吳亦凡、朴寶劍穿同件路易威登大衣登封。圖／取自微博、IG

吳亦凡身穿路易威登2020秋冬系列男裝，拍攝《時尚COSMO》封面。圖／取自微博
吳亦凡身穿路易威登2020秋冬系列男裝，拍攝《時尚COSMO》封面。圖／取自微博
吳亦凡頂著綠髮、穿上路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）出現在大陸版《COSMOPOLITAN》（時尚COSMO）的金9封面，一身藍天白雲長大衣，不偏不倚正撞朴寶劍韓國版《VOGUE Korea》封面8月號，背景也有如出一轍的相似度，撞衫撞出既視感。

時尚COSMO由路易威登品牌大使吳亦凡擔綱藍天白雲大片拍攝，登封時尚大月9月號，以留住青春的熱血、無畏前路的坎坷作為主題，闡述吳亦凡如何從出道至今、到加入保時捷車隊的賽車手新身分，他穿上路易威登2020秋冬系列，展現男裝藝術總監Virgil Abloh喜愛的男孩夢，就像無憂無慮躺在大草時所仰望的天空，游離在真實與超現實的氛圍之間。

從朴寶劍、吳亦凡演繹的男裝中，可以看見Virgil Abloh重新解構西裝的符號、色彩、剪裁，除了藍天白雲系列，兩人也不約而同穿了修身版型襯衫搭配針織背心，展現宛如西洋劍服裝的凜然。2020秋冬男裝的靈感來自天上人間（Heaven on earth），男士西服剪裁可以世俗經典、也可以異想天開，在線條中緊扣男孩與男人的本質，意味著好奇心、創造力的永不止歇；近期當紅的E.SO瘦子在台灣版《ELLE》雜誌也穿上了路易威登秋冬男裝，以皮衣、短袖襯衫展現他個人的帥氣特質，在遼闊荒涼的背景中，顯得相當有氣勢。

吳亦凡穿修身版型襯衫、領帶搭襯針織背心，也和朴寶劍撞造型。圖／取自微博
吳亦凡穿修身版型襯衫、領帶搭襯針織背心，也和朴寶劍撞造型。圖／取自微博
路易威登2020秋冬藍天白雲大衣造型。圖／LV提供
路易威登2020秋冬藍天白雲大衣造型。圖／LV提供
朴寶劍穿路易威登2020秋冬系列登上《VOGUE Korea》8月號。圖／取自IG
朴寶劍穿路易威登2020秋冬系列登上《VOGUE Korea》8月號。圖／取自IG
朴寶劍穿路易威登2020秋冬系列登上《VOGUE Korea》8月號。圖／取自IG
朴寶劍穿路易威登2020秋冬系列登上《VOGUE Korea》8月號。圖／取自IG
朴寶劍穿路易威登2020秋冬系列登上《VOGUE Korea》8月號。圖／取自IG
朴寶劍穿路易威登2020秋冬系列登上《VOGUE Korea》8月號。圖／取自IG
朴寶劍穿路易威登2020秋冬系列登上《VOGUE Korea》8月號。圖／取自IG
朴寶劍穿路易威登2020秋冬系列登上《VOGUE Korea》8月號。圖／取自IG
朴寶劍穿路易威登2020秋冬藍天白雲大衣登上《VOGUE Korea》，和吳亦凡登封造型相同。圖／取自IG
朴寶劍穿路易威登2020秋冬藍天白雲大衣登上《VOGUE Korea》，和吳亦凡登封造型相同。圖／取自IG
路易威登2020秋冬修身版型襯衫連配襯領帶，35,900元。圖／LV提供
路易威登2020秋冬修身版型襯衫連配襯領帶，35,900元。圖／LV提供
朴寶劍穿路易威登2020秋冬系列登上《VOGUE Korea》8月號。圖／取自IG
朴寶劍穿路易威登2020秋冬系列登上《VOGUE Korea》8月號。圖／取自IG
E.SO瘦子穿路易威登白色短袖襯衫拍攝台灣《ELLE》8月號。圖／轉載自《ELLE》國際中文版雜誌
E.SO瘦子穿路易威登白色短袖襯衫拍攝台灣《ELLE》8月號。圖／轉載自《ELLE》國際中文版雜誌
朴寶劍穿路易威登2020秋冬系列登上《VOGUE Korea》8月號。圖／取自IG
朴寶劍穿路易威登2020秋冬系列登上《VOGUE Korea》8月號。圖／取自IG
吳亦凡身穿路易威登2020秋冬系列男裝，拍攝《時尚COSMO》封面。圖／取自微博
吳亦凡身穿路易威登2020秋冬系列男裝，拍攝《時尚COSMO》封面。圖／取自微博
吳亦凡在《時尚COSMO》內頁照片也是耐人尋味。圖／取自微博
吳亦凡在《時尚COSMO》內頁照片也是耐人尋味。圖／取自微博
E.SO瘦子也穿上路易威登黑色皮革外套、白色短袖襯衫、格紋長褲，以及SALVATORE FERRAGAMO鞋履登上台灣《ELLE》8月號。圖／轉載自《ELLE》國際中文版雜誌
E.SO瘦子也穿上路易威登黑色皮革外套、白色短袖襯衫、格紋長褲，以及SALVATORE FERRAGAMO鞋履登上台灣《ELLE》8月號。圖／轉載自《ELLE》國際中文版雜誌

賽車手 韓國

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