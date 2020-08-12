吳亦凡、朴寶劍撞衫撞出既視感 瘦子荒漠峽谷穿LV氣場全開
吳亦凡頂著綠髮、穿上路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）出現在大陸版《COSMOPOLITAN》（時尚COSMO）的金9封面，一身藍天白雲長大衣，不偏不倚正撞朴寶劍韓國版《VOGUE Korea》封面8月號，背景也有如出一轍的相似度，撞衫撞出既視感。
時尚COSMO由路易威登品牌大使吳亦凡擔綱藍天白雲大片拍攝，登封時尚大月9月號，以留住青春的熱血、無畏前路的坎坷作為主題，闡述吳亦凡如何從出道至今、到加入保時捷車隊的賽車手新身分，他穿上路易威登2020秋冬系列，展現男裝藝術總監Virgil Abloh喜愛的男孩夢，就像無憂無慮躺在大草時所仰望的天空，游離在真實與超現實的氛圍之間。
從朴寶劍、吳亦凡演繹的男裝中，可以看見Virgil Abloh重新解構西裝的符號、色彩、剪裁，除了藍天白雲系列，兩人也不約而同穿了修身版型襯衫搭配針織背心，展現宛如西洋劍服裝的凜然。2020秋冬男裝的靈感來自天上人間（Heaven on earth），男士西服剪裁可以世俗經典、也可以異想天開，在線條中緊扣男孩與男人的本質，意味著好奇心、創造力的永不止歇；近期當紅的E.SO瘦子在台灣版《ELLE》雜誌也穿上了路易威登秋冬男裝，以皮衣、短袖襯衫展現他個人的帥氣特質，在遼闊荒涼的背景中，顯得相當有氣勢。
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