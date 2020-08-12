刈包狂賣4倍！必比登「源芳刈包」：嚇死了～不夠賣

最新公布的「台北台中米其林指南 2020」中的「必比登推介名單」，台北共計有54間入圍，包括有7間新進榜餐廳。在7間新血餐廳中，華西街就以昶鴻麵點、源芳刈包拿下2個席次，表現不俗。創業自1955年的「源芳刈包」自名單公布當晚，就湧入大批人潮，店內阿姨笑著直呼「嚇死了，東西都不夠賣啊！」。而平常全日銷量約100多顆的招牌刈包，光是8月12日上午就賣了超過200顆，爆量成長4倍。

位於華西街內的「源芳刈包」，最初於和平西路上起家，開業至今已有65年歷史，店內提供傳統口味的刈包，還有四神湯、豬肚湯等湯品。白淨肥胖的刈包內，夾有鹹香的五花肉，以及花生粉、酸菜、香菜等佐料，肥瘦肉比例也可告知調整，每個50元。除了外帶之外，店內也提供冷氣開放的用餐空間。

業者表示，開業那麼久，獲得米其林肯定感覺很開心。公布結果當日，就已經有許多老客人前來，12日當天更有許多外地客人一開店就登門，人潮較平日成長一倍。其中刈包一個上午就售出200多顆，不少人是一次就買走十幾顆，儘管已經有多準備，但中午時段仍是供不應求，只能請客人下午再來。業者也透露，近年許多觀光客、在地旅客都覺得華西街沒落，改前往寧夏、饒河夜市等地，但其實華西街有許多老字號的美食，期盼此次透過必比登的宣傳，重新找回人潮。

【2020台北台中米其林指南 必比登推介名單】

【台北】（合計54間，共計7間新入榜）

1.泰姬（新進榜）

地址：台北市大安區市民大道四段48巷1號，電話：02-87730175

2.一甲子餐飲（新進榜）

地址：台北市萬華區康定路79號，電話：02-23115241

3.昶鴻麵點（新進榜）

地址：台北市萬華區華西街15號，電話：0982-187604

4.源芳刈包（新進榜）

地址：台北市萬華區華西街17-2號，電話：02-23810249

5.阿國切仔麵（遷址再度入榜）

地址：台北市錦西街20號，電話：02-25578705

6.陳董藥燉排骨（遷址再度入榜）

地址：台北市八德路四段757號，電話：0910-901933

7.吾旺再季（原：松青潤餅）（遷址再度入榜）

地址：台北市中正區中華路二段313巷29號，電話：0930-406677

8.賣麵炎仔

地址：台北市大同區安西街106號，電話：02-25577087

9.天下三絕

地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號，電話：02-27416299

10.阿城鵝肉（中山）

地址：台北市中山區吉林路105號，電話：02-25415238

11.茂園

地址：台北市中山區長安東路二段185號，電話：02-27528587

12.醉楓園小館

地址：台北市松山區八德路三段8巷5號，電話：02-25779528

13.美麗餐廳

地址：台北市中山區錦州街146號，電話：02-25210698

14.四川吳抄手（大安）

地址：台北市大安區忠孝東路四段250-3號，電話：02-27721707

15.雙月食品（青島東路）

地址：台北市中正區青島東路6-2號，電話：02-33938953

16.永康牛肉麵

地址：台北市大安區金山南路二段31巷17號，電話：02-23511051

17.點水樓（松山）

地址：台北市松山區南京東路四段61號，電話：02-87126689

18.女娘的店

地址：台北市士林區天母東路97號，電話：02-28741981

19.阿國滷味

地址：台北市松山區八德路四段759號，電話：02-89818517

20.紅燒牛肉麵牛雜湯

地址：台北市松山區饒河街63號前路邊攤

21.鼎泰豐（信義路）

地址：台北市大安區信義路二段194號，電話：02-23218928

22.My 灶

地址：台北市中山區松江路100巷9-1號，電話：02-25222697

23.牛店精燉牛肉麵

地址：台北市萬華區昆明街91號，電話：02-23895577

24.都一處（信義）

地址：台北市信義區仁愛路四段506號，電話：02-87730175

25.彭家園

地址：台北市大安區東豐街60號，電話：02-27045152

26.阜杭豆漿

地址：台北市中正區忠孝東路一段108號2樓，電話：02-23922175

27.榮榮園

地址：台北市大安區信義路四段25號，電話：02-27038822

28.高麗菜飯 原汁排骨湯

地址：台北市大同區延平北路三段17巷口

29.清真中國牛肉麵食館（大安）

地址：台北市大安區延吉街137巷7弄1號，電話：02-27214771

30.番紅花印度美饌

地址：台北市士林區天母東路38之6號，電話：02-28714842

31.祥和蔬食（中正）

地址：台北市中正區鎮江街1巷1號，電話：02-23570377

32.杭州小籠湯包（大安）

地址：台北市大安區杭州南路二段53之5號，電話：02-2393-5875

33.欣葉小聚今品（南港）

地址：台北市南港區經貿二路166號1樓，電話：02-27851819

34.好公道金雞園（大安）

地址：台北市大安區永康街28-1號，電話：02-23416980

35.鍾家原上海生煎包

地址：台北市士林區小東街38號，電話：02-88612713

36.人和園

地址：台北市中山區錦州街16號，電話：02-25364459

37.宋廚菜館

地址：台北市信義區忠孝東路五段15巷14號，電話: 02-27644788

38.大橋頭老牌筒仔米糕

地址：台北市大同區重慶北路二段113號，電話：02-25944685

39.老山東牛肉家常麵店

地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之15室，電話：02-23891216

40.北平陶然亭

地址：台北市中山區復興北路86號，電話：02-27787805

41.方家雞肉飯

地址：台北市大同區寧夏路44-2，電話: 02-37000008

42.好朋友涼麵

地址：台北市士林區大南路31號，電話：02-28811197

43.海友十全排骨

地址： 台北市士林區大東路49號，電話: 02-28881959

44.雄記蔥抓餅

地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號，電話：0932-948003

45.藍家割包

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3號，電話: 02-23682060

46.梁記滷味

地址：台北市大安區通化街39巷50弄，電話：02-27385052

47.劉芋仔

地址：台北市大同區寧夏路，電話：0920-091595

48.駱記小炒

地址:台北市大安區通化街39巷50弄

49.豬肝榮仔

地址：台北市大同區寧夏路68號 ，電話：02-25539710

50.施家鮮肉湯圓

地址: 台北市大同區延平北路三段58號，電話：02-25857655

51.臭老闆 現蒸臭豆腐

地址：台北市中正區中華路二段313巷6號，電話：02-23052078

52.無名推車燒餅

地址：台北市中正區中華路二段315巷5弄，電話：無

53.小王煮瓜

地址：台北市萬華區華西街17之4號，電話：02-23707118

54.御品元冰火湯圓

地址：大安區通化街39巷50弄31號 ，電話：0955-861816

【台中】（合計21間）

1.范記金之園

地址：台中市中區成功路170號，電話：04-22207388

2.東山棧

地址：台中市北屯區東山路一段380號，電話：0911-457718

3.富鼎旺（中區）

地址：台中市中區台灣大道一段560號，電話：04-22253188

4.富狀元豬腳

地址：台中市西區美村路一段203號，電話：04-23013588

5.富貴亭

地址：台中市中區三民路二段18巷31號，電話：04-2227-3001

6.東方龍

地址：台中市南屯區公益路二段271號，電話：04-22523366

7.彭城堂

地址：台中市太平區宜昌路377號，電話：04-23511122

8.溫叨

地址:台中市北屯區太原路3段191號，電話：04-22311699

9.三喜食堂

地址：台中市南屯區永春東路140號，電話：04-2473-1778

10.馨苑

地址：台中市西區民生北路106號，電話：04-23029989

11.台客燒肉粥

地址：台中市南屯區五權西路二段722-1號，電話：04-23890880

12.尚牛二館

地址：台中市北區民權路470號，電話：04-22080822

13.阿坤麵

地址：台中市中區平等街142號，電話：0955-923877

14.上海未名麵點

地址：台中市中區市府路69號，電話：04-22250377

15.Gubami

地址：台中市西區存中街46號，電話：04-23763801

16.滬舍餘味

地址：台中市南屯區公益路二段537號，電話：04-22586111

17.京華煙雲

地址：台中市五權七街57號，電話：04-23725066

18.沁園春

地址：台中市中區台灣大道一段129號，電話：04-22200735

19.陸園

地址：台中市西區民權路248號，電話：04-22020061

20.新月梧桐

地址：台中市五權西三街123號，電話：04-23783181

21.淇里思（西區）