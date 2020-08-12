伯蘭爵「黑中白」香檳 PN VZ15發表

007情報員最喜歡的香檳伯蘭爵（Bollinger），日前推出一款全新酒款PN VZ15

，是採用100% 黑皮諾（Pinot Noir）葡萄的「黑中白（Blanc de Noirs）」香檳；等同是該品牌最稀有酒款VVF（Vieilles Vignes Françaises）的「親民版」。

伯蘭爵總經理Charles Armand De Belenet表示：「這種完全由黑皮諾葡萄品種釀造的酒款，已經根深蒂固，成為我們相當具代表性的招牌酒款。」

相對於VVF是採用來自香檳區著名特級村莊Verzenay的單一葡萄園之黑皮諾葡萄釀造，PN VZ15雖然也是採用100%的黑皮諾，但只有50%的葡萄來自Verzenay，其餘來自其餘來自Aÿ、Bouzy等村莊。

酒標上的「PN」，代表Pinot Noir；「VZ」代表香檳區著名特級村莊Verzenay。「15」代表2015年，但這款酒卻不是年份香檳，僅代表主要基酒（Base Wine）是來自2015年。另有20%由來自2009年的存釀酒（Reserve）組成。

伯蘭爵PN VZ15帶有櫻桃、無花果與乾果香，並且還有烘烤餅乾的香氣，芬芳馥郁，酒體結構完整，酸度適中，優雅美麗。

自伯蘭爵於2008年推出粉紅香檳之後，這是該品牌首度發表重量級常設性酒款。目前導入國內時程未定。

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