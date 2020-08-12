伯蘭爵「黑中白」香檳 PN VZ15發表

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
新酒款採用100% Pinot Noir釀製。圖／伯蘭爵提供
新酒款採用100% Pinot Noir釀製。圖／伯蘭爵提供

007情報員最喜歡的香檳伯蘭爵（Bollinger），日前推出一款全新酒款PN VZ15

，是採用100% 黑皮諾（Pinot Noir）葡萄的「黑中白（Blanc de Noirs）」香檳；等同是該品牌最稀有酒款VVF（Vieilles Vignes Françaises）的「親民版」。

伯蘭爵總經理Charles Armand De Belenet表示：「這種完全由黑皮諾葡萄品種釀造的酒款，已經根深蒂固，成為我們相當具代表性的招牌酒款。」

相對於VVF是採用來自香檳區著名特級村莊Verzenay的單一葡萄園之黑皮諾葡萄釀造，PN VZ15雖然也是採用100%的黑皮諾，但只有50%的葡萄來自Verzenay，其餘來自其餘來自Aÿ、Bouzy等村莊。

酒標上的「PN」，代表Pinot Noir；「VZ」代表香檳區著名特級村莊Verzenay。「15」代表2015年，但這款酒卻不是年份香檳，僅代表主要基酒（Base Wine）是來自2015年。另有20%由來自2009年的存釀酒（Reserve）組成。

伯蘭爵PN VZ15帶有櫻桃、無花果與乾果香，並且還有烘烤餅乾的香氣，芬芳馥郁，酒體結構完整，酸度適中，優雅美麗。

自伯蘭爵於2008年推出粉紅香檳之後，這是該品牌首度發表重量級常設性酒款。目前導入國內時程未定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

x

「PN」代表Pinot Noir。「VZ」代表香檳區著名特級村莊Verzenay。「15」代表2015年。圖／伯蘭爵提供
「PN」代表Pinot Noir。「VZ」代表香檳區著名特級村莊Verzenay。「15」代表2015年。圖／伯蘭爵提供
全黑瓶身非常有型，神秘而優雅。圖／伯蘭爵提供
全黑瓶身非常有型，神秘而優雅。圖／伯蘭爵提供

品牌

延伸閱讀

偷渡來台？賣場買進口葡萄 意外驚見「黑寡婦」網全嚇傻

香檳王新年份2010 8月底上市

3小時無限暢飲！寒舍艾美酒店推出「11款香檳調酒」喝到飽，BBQ炸雞、松露薯條再享7折優惠

雙效合一 是酒杯也是醒酒器

相關新聞

狂掃日本藥妝店眼藥水 眼科名醫：毋湯喔！

現代人長時間工作、使用3C產品，常感覺眼睛乾澀，許多人自行購買生理食鹽水、人工淚液，或專程到日本購買眼藥水使用。但醫師提...

刈包狂賣4倍！必比登「源芳刈包」：嚇死了～不夠賣

最新公布的「台北台中米其林指南 2020」中的「必比登推介名單」，台北共計有54間入圍，包括有7間新進榜餐廳。在7間新血...

《米其林2020》台北7家新入選必比登 評審員必吃推薦

「臺北臺中米其林指南 2020」必比登推介（Bib Gourmand）名單剛剛公布，包括臺北31家店、23間街頭小吃，以...

7-11「振興三倍券」3大優惠再延長！指定商品面額2倍用

為了持續振興消費，7－ELEVEN宣布自8月15日至9月8日針對紙本振興三倍券延長3大優惠方案，包括討論度最高的「振興三...

吳亦凡、朴寶劍撞衫撞出既視感 瘦子荒漠峽谷穿LV氣場全開

吳亦凡頂著綠髮、穿上路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）出現在大陸版《COSMOPOLITAN》（時尚COS...

伯蘭爵「黑中白」香檳 PN VZ15發表

007情報員最喜歡的香檳伯蘭爵（Bollinger），日前推出一款全新酒款PN VZ15

影／築間鍋物進駐一中商圈 海鮮每天基隆直送

築間餐飲集團近年擴展極快，它旗下的「築間幸福鍋物」今進駐台中市一中商圈，除了是全台的第61家店，也是一中商圈少見的大型連...

小米10周年限定新品「小米34型曲面螢幕」8/17限量預購

擁有大批米粉的小米邁入10周年，小米台灣將於8月17日至8月22日展開「小米10周年感恩慶」狂歡季，除了商品最高直降1,...

曾之喬霸氣！喜歡的珠寶自己買 就是不向老公開口

曾之喬出席卡地亞「Une journée avec Cartier」頂級珠寶展，大膽以一身金黃配搭全白鑽頂級珠寶作品，P...

回頭率超高！NBA STORE聯手CiPU顛覆媽媽包 馬卡龍配色、輕量設計兼顧機能與時髦

在媽媽界擁有高聲量的CiPU袋包品牌，與NBA STORE合作推出聯名款，馬卡龍的配色加上簡約又空靈的外型，完全的顛覆了...

ITF線上旅展 飯店2折開賣！住君品遊2日2,699元

亞洲最負盛名的ITF台北國際旅展，攜手台北國際觀光飯店、大型旅行社、觀光巴士、遊樂園業者首創「ITF線上旅展」，第二波主...

歐美人氣紳仕變身帶貨王 耳機手表全上身

社群時代，人氣能否變身買氣？人格特質、風格，是否帶給人品味良好印象？變得格外重要。除了好萊塢大明星，高級鐘表品牌鎖定分眾...

熱門新聞

母要求比照哥哥給孝親費 她一聽金額立刻拒絕反遭罵「不孝」

財神爺只愛他！大樂透頭獎1.28億1注獨得 獎落台中

今年颱風位置特殊 彭啟明：像典型反聖嬰年的颱風

萬華3店獲選必比登 源芳刈包：饕客心中幾顆星最重要

南科龐大商機 星巴克咖啡周五再開一家

熱低壓會不會復活？ 鄭明典大感興趣「沒有消散跡象」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。